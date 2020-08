Dylan Fuentes se abre camino con ‘Mente’ y prepara EP

Dylan Fuentes une su talento con Tainy y el dúo Mau y Ricky. Luego de enfocarse en hacer más música y hallar su propio sonido lazará más material

Giovanna Cancino

Dylan Fuentes empieza a ver reflejado los frutos de años de trabajo en su nuevo proyecto musical. El colombiano está promocionando su más reciente sencillo ‘Mente’, junto a Tainy y el dúo Mau y Ricky, el cual ya tiene más de 8 millones de reproducciones en Youtube.

En entrevista con este medio el intérprete se dijo agradecido por la respuesta del público y motivado a terminar el EP que está trabajando.

El trabajar con Mau y Ricky y Tainy, es algo para mi grande. Puedo darle un mensaje a la gente de que lo estamos haciendo bien. Mau y Ricky para mí son artistas que admiro desde hace mucho tiempo. Poder con mi música y con mis letras llegar a ellos es algo ‘cool’”, comenta.

‘Mente’ es un tema que le canta al amor en un estado de incertidumbre y desesperación ya que retrata una situación de rompimiento, lo difícil que es dejar de pensar en esa persona amada y las ideas creadas en la mente que solo atormentan y desgastan el estado anímico.

Cada canción que canto es porque la siento y porque son cosas que me han pasado. Yo he pasado por momentos así, en el que un cambio de la otra persona me hace sentir inseguro y digo ‘wow’ ‘¿Será que tiene a otra persona?’ o ‘¿Será que ya no me quiere?’ De eso se trata la canción, cuando sientas un cambio en tu pareja, antes de meterte basura a la cabeza, siéntate a conversar con ella, dale un manejo a tu mente antes de hacerlo”, agrega el intérprete.

Dylan platica que descubrió que tenía el don de cantar cuando era un niño e incluso, dijo que sorprendió a sus padres y tuvo que demostrarles su talento. “Mi familia me dijo, ‘pero si tú no cantas’ y para demostrarles que sí, me aprendí una canción, que por cierto, esa canción es ‘Rakatá’ de Wisin y Yandel que fue producida por Tainy y a raíz de eso mi familia empezó a confiar en mí”, recuerda el colombiano.

Sus primeros pasos fueron junto a su padre, quien tenía un grupo de reguetón y en sus conciertos lo presentaba como el invitado especial del ‘show’. “Yo de pequeñito me subía al escenario y me ponía a rapear y la gente conectaba con eso, entonces esa experiencia hizo que yo quisiera dedicarme a cantar”.

Hace poco Dylan Fuentes ofreció un concierto virtual muy completo que incluyó un ‘performance’ y en cual dijo se sintió muy bendecido y con ganas de estar arriba de una tarima.

“Ahora que tuve este concierto virtual, con un performance, y en el que toqué el piano, sentí esa energía que hace tiempo no sentía. Me di cuenta que necesito eso en mi vida, que mi sueño es esa energía que se siente antes de subir al escenario, cuando estás cantando en el escenario y cuando te bajas del escenario”, revela.

El intérprete ha estado alejado de los escenarios porque se enfocó en hacer música y encontrar su propio sonido. “Ya tenemos mucha música guardada. Lo que escucharon con ‘Mente’ lo escucharon también con ‘Bipolar’, es como ese sonido y ese color que quiero mostrar en mi EP que ya pronto sale. Ya tenemos casi toda la música lista, pero todavía no tenemos fecha ni título de lanzamiento”, adelanta Fuentes.