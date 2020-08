¿Conoces los trucos para saber si un huevo sirve y aún está fresco?

Recuerda que si comes huevo en mal estado puedes experimentar nauseas, diarrea o vómito. Toma en cuenta los siguientes trucos y evita pasar un mal rato

¿Te has preguntado cómo comprobar si un huevo está en buen estado? Quizá te ha pasado que en tu cocina encuentras un huevo solitario que lleva mucho tiempo ahí y no sabes si debes comerlo o no. Si te ha pasado, te decimos unos buenos trucos que te ayudará a comprobar cómo puedes ver si un huevo aún es comestible.

Sólo necesitas dos elementos: un vaso y agua. Un huevo tiene como caducidad aproximadamente 28 días. Recuerda que si comes un huevo en mal estado, puedes experimentar nauseas, diarrea, vómito, fiebre e intoxicación, así que más vale que sigas este útil consejo que evitará que pases por todo esto.

De acuerdo con BBC en la sección Food, primero necesitas un vaso o una taza con agua fría; luego tienes que meter el huevo que quieres probar con mucho cuidado.

Dependiendo de cómo reaccione este alimento podrá saber si está en mal estado.

Si el huevo se hunde hasta abajo del vaso y se pone en forma horizontal significa que está fresco.

Si el huevo se hunde, pero el extremo superior se direcciona hacia arriba, el huevo lleva aproximadamente una semana desde que se puso.

Si el huevo se hunde, pero se mantiene firme significa que aún el huevo es bueno, pero ya tiene aproximadamente tres semanas que salió.

Si el huevo flota sobre la superficie y se balancea, significa que está mal estado. Lo más recomendable es que lo tires a la basura.

Si aún no te convence esta técnica, puedes abrir el huevo y ver su interior. Si la yema se mueve con facilidad, no es recomendable que lo consumas. De acuerdo con la chef Delia Smith’s –quien habló para BBC – “todos los huevos tienen una pequeña bolsa de aire en la parte superior, entre la cáscara y la membrana”.

