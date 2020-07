Susana Alexander honra a todas las madres en su nuevo espectáculo

La actriz Susana Alexander vuelve a los escenario en formato streaming con un proyecto titulado ‘Madre solo hay una, y como yo ninguna’

Giovanna Cancino

La primera actriz Susana Alexander presentará en formato streaming su espectáculo ‘Madre solo hay una, y como yo ninguna’. Se trata de un emotivo y divertido show unipersonal conformado por textos, poesías y cuentos que hablan del amor de una madre a sus hijos. Y viceversa.

Susana desea con este ‘show’ hacer un reconocimiento a las madres. También un recordatorio a todos de que debemos cuidarlas, quererlas y valorarlas.

Hablo hermosamente de la madre. Son textos de poesías y cuentos. Es maravilloso, fue bonito porque al final leo algo muy emotivo”. Adelantó que su frase favorita es “Amor de madre, nunca más”.

La actriz durante una conferencia de prensa, reconoce que para ella no ha sido difícil adaptarse a esta nueva normalidad de dar espectáculos en línea. Asegura que lo que le apasiona es seguir en contacto con el público sin importar el medio.

Tal es el caso, que Susana Alexander dijo que tiene su propio canal de Youtube que se llama ‘El rincón de la cana al aire’. Ahí sube videos compartiendo lecturas, recetas y de más contenido.

Al ser cuestionada sobre cómo definiría su experiencia como madre, dijo que es la mejor en toda vida. Define a sus hijos como dos seres extraordinarios.

Respecto a cómo sobrelleva la pandemia, confiesa que por ahora vive de sus ahorros y lamenta que el gremio teatral y de entretenimiento sea considerado como ‘no esencial’.

“La única desesperación es que no tenemos ingreso. Parece que no vamos a tener en mucho tiempo. Vamos a ser los últimos en regresar pues el gobierno considera que no somos esenciales”, dijo.

‘Madre solo hay una, y como yo ninguna’ se transmitirá por el sistema Arema Live el 8 de agosto a las 18:00 horas de la Ciudad de México. Los accesos pueden adquirirse ya en la página www.arema.mx. El precio general es de 100 pesos antes del día del evento y el 8 de agosto se cobrará 120 pesos.