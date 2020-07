Cinco mitos de la alimentación vegana

Expertos en el tema, dejan en claro algunas de las falsas creencias más comunes que rodean el llevar este estilo de vida

Redacción

Ya sea por tendencia, ética o salud, la dieta vegana se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, y aunque aparente ser completamente sana, está rodeada de mitos que hacen dudar a muchos si en verdad es la mejor opción.

En entrevista con el doctor Mauricio González Arias, médico internista del Hospital Metropolitano de Nueva York, quien durante 15 años ha estudiado los beneficios de la dieta vegana, nos ayuda a desmontar los mitos y muchas de las creencias negativas sobre esta dieta.

«Nuestro cuerpo no está diseñado para llevar una dieta carnívora»

«Es difícil de describir lo que es o no natural. Antes de la llegada del ‘homo sapiens’, en los otros procesos evolutivos se alimentaban a base de plantas. Es un hecho científico verificable. Hoy sabemos que una dieta basada en plantas es suficiente para alimentar al humano. Una dieta basada en plantas es lo mejor para la salud a largo plazo», comentó el experto.

«Nunca va a ser lo mismo tener proteína vegetal que proteína animal como alimentación»

Falso. La proteína vegetal es suficiente para soportar el correcto desarrollo muscular del cuerpo humano, porque viene arropada de antioxidantes, fibras y vitaminas. A pesar de que la proteína animal tenga aminoácidos que soporten el desarrollo humano, la carne —por ejemplo— tiene sustancias tóxicas, como grasas saturadas y fierro que causan enfermedades crónicas degenerativas».

«Al dejar la carne, comer lechuga es suficiente»

«Para llevar una dieta adecuada es necesario comer frutas, verduras, vegetales de hoja verde, nueces, semillas, cereales y leguminosas en buenas cantidades. Uno de los errores más comunes es comer pocas calorías, importantes para no sentirse débil. Pueden comer platos de avena con linaza, arroz integral con lentejas, etc., y con eso es suficiente para sentirse bien».

«Los niños no pueden tener una dieta basada en plantas»

«Sí pueden. La Academy of Nutrition and Dietetics estableció que esta dieta es segura en infantes, sólo se debe planear. Además, todas las dietas veganas se deben complementar con vitamina B12, que se produce con el contacto de las bacterias en el suelo y sólo los productos animales lo tienen. Es la única vitamina que no tienes al ser vegano».

«Al cuerpo le toma mucho tiempo acostumbrarse a esta dieta»

«Falso. Desde el punto de vista científico se pueden ver cambios a nivel de bacterias a partir de las primeras 24 horas. Sin embargo, para tener un cambio en presión arterial y colesterol se necesitan de dos a cuatro semanas».

