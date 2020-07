¿La ingesta de tequila es buena para la salud?

Además de ser una de las bebidas más populares, el tequila definitivamente podría ser el destilado más saludable para el ser humano

Redacción

Actualmente existen cientos de descubrimientos científicos que revelan sorprendentes beneficios para la salud de ciertos alimentos que nunca pensamos que podrían tener un valor nutritivo significativo y el tequila es uno de ellos.

Por ejemplo, el helado podría mejorar la salud digestiva y, ahora, el tequila ofrece numerosos beneficios para el cuerpo humano.

El tequila de agave puro no tiene mucha azúcar, ni carbohidratos y es bajo en calorías. En cuanto a alcohol hablamos, en teoría es una de las mejores opciones.

Pero a pesar de lo que vayas a leer o escuchar en otros lados, no es una bebida completamente saludable; es decir, no puedes tomar una botella al día si lo que buscas es tener una buena salud. Aún así, no es tan malo como se cree, para ser alcohol.

¿Porqué tomar tequila es bueno para la salud?

El Internet está lleno de artículos que elogian los beneficios del tequila para la salud. Los titulares afirman que «Beber tequila puede ayudarte a perder peso«, «Beber tequila es bueno para los huesos» y «Un trago de tequila cada día podría mantenerte lejos del doctor».

Pero no, el tequila no fortalecerá los huesos ni te hará perder peso mágicamente.

De hecho, ningún estudio ha encontrado beneficios directos de beber tequila en humanos. Claro, se han realizado estudios que han demostrado posibles propiedades para mejorar la salud en la planta de agave y sus azúcares, llamadas agavinas.

¿Pero la bebida? No tanto. También hay que saber más sobre el jarabe de agave. Y aquí la repuesta: las propiedades que hacen que el tequila de agave sea interesante para los investigadores no están presentes una vez que se destilan en tequila.

Pero aun así, el tequila puede ser una opción más saludable que otros cócteles o bebidas alcohólicas.

Si tuviéramos que elegir la bebida menos perjudicial, el tequila podría ser nuestra primera opción.

El tequila puro de agave (100% de agave) es bajo en azúcar. Solo tiene 69 calorías por 30 mililitros y no contiene carbohidratos gracias al proceso de destilación.

Cómo tomar un tequila saludable

No existe una bebida alcohólica saludable. Aunque el tequila sea bajo en azúcar y carbohidratos, las combinaciones siempre aumentarán su ingesta calórica. Entre los azúcares, colorantes y otros aditivos, el tequila regresa a ser como cualquier otra bebida alcohólica calórica.

Si quieres que el tequila sea una mejor opción, puedes tomar en cuenta estas sugerencias:

Sin refresco

Los refrescos pueden agregar cucharadas de azúcar a tu bebida y calorías innecesarias, especialmente si la bebida es gaseosa. Al igual que los jugos de frutas, los refrescos de dieta tampoco son la mejor opción. Lo ideal es mezclar tu tequila con agua mineral o con burbujas, aunque cambiará el sabor de tu cóctel, pero lo ideal es tomarlo solo.

Cero margaritas

Las margaritas compradas o producidas en masa pueden estar llenas de colorantes, azúcares, aditivos, edulcorantes artificiales e incluso jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Tequila blanco

Quédate con licores claros como el tequila blanco para evitar los congéneres, un compuesto creado durante la fermentación del alcohol que se ha relacionado con resacas más severas y duraderas.

Esto no quiere decir que podrás beber más tequila sin miedo a una resaca, pero al menos será menos dañino para tu cuerpo.

Tequila puro

El tequila hecho de 100% de agave no tiene los muchos aditivos comunes que pueden incluir otras variedades, como el colorante de caramelo y los alcoholes de grano.

Estos aditivos también pueden aumentar el contenido de azúcar y calorías. Además, las personas con sensibilidad al gluten o al trigo pueden beber tequila 100% de agave sin preocupaciones, ya que está hecho sin granos.

Recuerda que ¡Todo sin exceso! Ahora sí, ya lo sabes, ¡salud!

Con información de Chic/FOR