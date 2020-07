J Balvin y Tainy unen fuerzas con Dua Lipa y Bad Bunny

La canción, lanzada el jueves habla sobre la esperanza de reconciliarse con un amor, tomó cerca de año y medio de trabajo y atravesó la pandemia del coronavirus, pero para Balvin este es el mejor momento para darla a conocer.

“(La canción) se siente como vacaciones en un momento tan difícil. Creo que realmente va a conectar muchísimo y va a transportar a la gente a relajarse, a cerrar los ojos y sentir que están en un mejor lugar”, expresó.

El respectivo video, que también debutó el jueves, es protagonizado por la actriz española Úrsula Corberó, famosa por su papel de Tokio en “La casa de papel”.

Balvin y Tainy dijeron que eran admiradores de la serie de Netflix y que pensaron en Corberó para el video, pues ya estaban todos en cuarentena y no se podían reunir a filmarlo. Balvin le presentó la canción a la actriz para ver si le gustaba, y así se sumó al proyecto.

“Mi máximo respeto para ella porque ella misma se grabó junto a su novio, no había forma de conseguir producción, ella estaba en Argentina”, contó el intérprete de “Mi gente”, “X” y “Azul”.

En el video en blanco y negro, dirigido por el artista colombiano-estadounidense Stillz, Corberó hace lujo de su expresividad al pasar de la tristeza, la desesperación y la furia a la alegría y a un momento de cariño en el que se reconcilia con ella misma besándose en un espejo.

Es la primera vez que Dua Lipa participa en una canción parcialmente cantada en español y para Balvin y Bad Bunny es su primera colaboración con la cantante londinense de “New Rules”, “Physical” y “Don’t Start Now”.

“Soy súper fan de Dua Lipa”, dijo Balvin. “Creo que le da una combinación muy interesante y lo podemos hacer gracias al sonido de Tainy, (que) es como la base de todo”.

🤍 UN DIA OUT NOW – I hope this song transports you to an island somewhere… even if only for a moment🏝☁️ Thank you @JBALVIN @sanbenito @Tainy after hearing your words , the production and reading your lyrics, I was excited that you chose me to write and add to your story. pic.twitter.com/sVOapWQtJI

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 24, 2020