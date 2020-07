Esto es lo que dice tu red social favorita sobre ti

Aunque utilices más Facebook o Twitter, seguro hay una red social que te gusta más que otras. No es coincidencia, aquí te decimos la razón

Redacción

Facebook es la red social más popular del mundo, con más de 1.87 billones de usuarios globales. Whatsapp e Instagram (también de Facebook) tienen 1 billón y 600 millones de usuarios respectivamente.

Twitter tiene 317 millones, pero independientemente de los números, seguro tú tienes una red social favorita, y aunque no lo creas, esa decisión dice mucho de tu personalidad.

En estos tiempos de pandemia, es natural que las personas estén enganchadas en sus redes sociales, pero la plataforma que elegimos no es completamente al azar.

Al contrario, si eliges Facebook, Twitter o Instagram como tu red favorita, es porque reflejan una parte importante de tus intereses, tu forma de expresión y ,por supuesto, parte de tu personalidad.

¿Estás listo?

Facebook

Te gusta compartir de más. Piensas que los sentimientos deben expresarse, particularmente a muchas personas, o a todos los que conoces. Tienes la necesidad de tener un recuerdo de todo, y Facebook es una de tus favoritas porque te permite estar al tanto de tus amigos y familiares.

Más allá de utilizarla como herramienta para informarte, es una excelente forma de saber lo que pasa entre tus conocidos.

Instagram

Tienes altas expectativas de ti mismo y quieres vivir tu mejor vida, o al menos demostrar que vives de la mejor manera posible.

Eres perfeccionista y nunca publicas la primera foto que tomas; por lo general, necesitas tomar 20 fotos para obtener el ángulo y la iluminación correcta. Te comparas constantemente con los demás y parece que tu vida es una competencia.

A pesar de tus mejores esfuerzos, nunca sientes que eres lo suficientemente bueno y que no puedes estar a la altura de las personas influyentes y sus vidas aparentemente perfectas. A decir verdad, Instagram siempre te deja más triste que feliz, pero por alguna razón no puedes dejarlo.

Twitter

Te gusta opinar. Muchísimo. Y crees que Twitter es la mejor plataforma para decir todo lo que piensas. Tu lengua materna es el sarcasmo y podría decirse que ves la vida con una perspectiva un poco pesimista.

Te gusta estar informada, incluso de las cosas que te hacen sentir frustración y enojo.

Twtiter es tu app favorita porque te permite informarte y al mismo tiempo desahogarte.

Pinterest

Siempre has sido una persona creativa, pero en los últimos años no has tenido grandes oportunidades de desarrollar o liberar esa creatividad. Ahora, en lugar de hacer algo maravilloso por ti misma, prefieres asombrarte de lo que hacen los demás.

Eres organizado y te gusta hacer planes y listas. Además tienes muy buen ojo, y aunque no tengas mucho tiempo para hacer todo lo que te gustaría hacer, al menos tienes el suficiente para navegar por Pinterest y ver imágenes bonitas.

Snapchat

Eres una contradicción. Por una parte, te obsesiona tomarte fotos… y por otra te sientes insegura de subirlas. Es por eso que Snapchat es perfecta para ti, porque las imágenes desaparecen rapidísimo. Usas esta app para divertirte, pero en en realidad también lo haces para tener la admiración de quienes puedan ver tus imágenes y videos.

TikTok

No podía faltar esta nueva app en estos tiempos de pandemia, pero no es tan buena como creías. TikTok, representa soledad, no sabes exactamente porqué te sientes así, pero es inevitable envidiar a toda esa gente que es capaz de divertirse en las redes sociales.

Tu refugio es TikTok, porque no es necesario presumir nada, sino hacer cosas divertidas por tu cuenta.

¿Tu con cuál te identificas más?

Con información de Chic Magazine/FOR