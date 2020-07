Kanye West anunció que se postulará para la presidencia de EUA

Kanye West expresó en sus cuentas de redes sociales sus intenciones por llegar a la presidencia de los Estados Unidos

Kanye West anunció que se postulará para la presidencia de Estados Unidos, el rapero, productor y diseñador compartió que este año al dar inicio a su carrera política.

“Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postularé para presidente de los Estados Unidos”, comunicó el artista a través de su cuenta de Twitter. También publicó una captura de pantalla en su cuenta de Instagram.

El rapero agregó el hashtag #2020Vision (Visión 2020) lo que podrá funcionar como una especie de ‘slogan’ para su futura campaña. Ante esto, el empresario Elon Musk respondió al ‘tuit’ de West con una sencilla frase: “Tienes todo mi apoyo”, expresó el director ejecutivo de SpaceX.

En 2015, el cantante expresó su deseo de competir por la presidencia de Estados Unidos, incluso dijo que su campaña política empezaría en el 2020.

En los últimos años West fue muy criticado por ser un firme defensor de las políticas y la figura del actual presidente, Donald Trump, y explicó que si hubiera votado, lo hubiera hecho por él. Durante dos años West elogió al presidente en entrevistas, e incluso lo visitó en 2018 en la Casa Blanca para conversar sobre la violencia y el sistema penitenciario de Estados Unidos.

Pero, a finales del mismo año West se retractó de sus palabras y se distanció de Trump.

“Ahora tengo los ojos bien abiertos y ahora me doy cuenta de que me han utilizado para difundir mensajes en los que no creo. Me estoy distanciando de la política y me estoy centrando completamente en ser creativo”, tuiteó en octubre. Después de esto, el ganador del Grammy se distanció de la política.

En noviembre pasado durante un evento de diseño, West explicó que cuando él se postulara para presidente (en 2024), todo sería muy fácil debido a que crearía tantos trabajos.

“Cuando me postule para presidente en 2024, habríamos creado tantos empleos que no voy será una carrera, será una caminata”, dijo el año pasado. Por ahora parece ser que no quería esperar un ciclo más para anunciar su candidatura.