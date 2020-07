Netflix estrenó nueva serie para las amantes de las bodas

«Say I do» es el nuevo reality show de Netflix que cuenta con 8 episodios que te ayudará a superar ‘Say yes to the dress’

De los creadores de ‘Queer Eye‘ llega ‘Say I do‘, la nueva serie de Netflix enfocada en el proceso total de una boda; desde la pedida de mano, la elección del vestido, la organización y, por supuesto, el evento mismo.

¿Te gustan las bodas? ¿Eras fanática de ‘Say yes to the dress’? Entonces esta serie es para ti, y lo mejor de todo es que ya está disponible en Neftlix. «Say I do» se centra en 3 hombres que son parte de la comunidad LGBTQ, que ayudan a las parejas a a hacer realidad una hermosa boda de ensueño en una semana.

Cada uno se enfoca en cosas diferentes, pero los 3 son expertos en el tema de las bodas.

Thai Nguyen es un diseñador de moda que crea looks para diferentes estrellas de Hollywood para usar en las alfombras rojas, y está preparado para hacer que las novias se vean aún más hermosas de lo que ya son.

Jeremiah Brent es un diseñador de interiores que posee firmas en Nueva York y Los Ángeles, y hará que cualquier lugar se vea como un set en una película romántica de alto presupuesto.

Y por último, pero definitivamente no menos importante, Gabriele Bertaccini es un chef talentoso que se asegurará de que sus invitados se sorprendan en la mesa del comedor.

El programa presenta diferentes parejas que siempre han tenido la intención de casarse, pero por una razón u otra, nunca pudieron hacer realidad su gran día. «Say I Do» se sumerge profundamente en cada historia de amor para descubrir qué es lo más importante para la pareja antes y después del matrimonio.

Todas las bodas son una sorpresa, y desde la propuesta, hasta el evento, todo debe realizarse en una semana. En cada episodio aprenderemos y nos encariñaremos con cada pareja a medida que se acercan a su gran día.

Ya sea que estés buscando ideas para tu futura boda o simplemente disfrutes ver historias conmovedoras, «Say I Do» debe estar en tu lista obligada. Es una excelente opción para revivir tu boda o pensar en la tuya mientras estamos atorados en la cuarentena.

¿La vas a ver?