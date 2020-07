Octavio Hinojosa disfruta del arte de ligar en ‘Cómo sobrevivir soltero’

El actor Octavio Hinojosa habla del placer de ligar en la nueva serie titulada ‘Cómo sobrevivir soltero’ en donde interpreta a ‘Gonzo’

Giovanna Cancino

Octavio Hinojosa ha regresado a la soltería al interpretar a ‘Gonzo’ en la serie, ‘Cómo sobrevivir soltero’. Dentro de un grupo de amigos que atraviesan sus 30 años es el eterno soltero que le encanta estar de ligue en ligue.

“Gonzo es como el más desapegado a la idea de tener una relación. Le tiene miedo al compromiso, pero me gusta porque el personaje lo hace de una manera en la que no es un patán. No es alguien que dice mentiras y enamora a las mujeres solo para acostarse con ellas. Es honesto y directo. Sabe que solo quiere algo de una noche”, comparte Octavio en entrevista con este medio.

Otra cosa que destaca de su personaje es su lealtad con sus amigos. Asegura que es un chico que defiende ferozmente a su grupo. Considera que a los 30 años uno convive con personas a quienes considera su familia.

El actor asegura que cuando estaba soltero era como un cínico en el amor. Aseguraba que nunca iba a casarse ni a tener hijos.

Era feliz soltero. Hasta que un día en un bar conocí a mi esposa y a los tres días nos hicimos novios. Pasó sin que lo esperara. Aunque suene cliché, a mí sí me pasó”, comenta Hinojosa.

Pero ¿Qué pasa cuando un amigo o uno mismo atraviesa una ruptura amorosa? Este es el caso de Sebastián en la serie que se transmite por Amazon Prime, pues su pareja le fue infiel. Octavio dice que se vale pasarla mal con tal de sanar.

Se debe pasar por las etapas del duelo. Se vale pasarla mal. Llorar o pelearse con la vida por un rato. Es parte del proceso natural de sanar y después salir a buscar otra vez si es lo que quieres. También creo que es sano tener un intermedio. Conocerse así mismo. Reconocer que hiciste mal. Porque cuando hay un rompimiento es un problema de dos", asegura el actor.

Hinojosa bromea con que los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita, lo “torturaron psicológicamente’ por cuatro meses. Este fue el tiempo que duró aproximadamente el casting. En él fue llamada tras llamada hasta que por fin se quedó con el personaje. Confiesa que será retado por una mujer que cuestionará todos sus ideales. “Es interesante ver qué pasa cuando dos personas que aman su libertad intentan estar juntos en una relación”.

‘Cómo sobrevivir soltero’, plantea el escenario de que no hay que quedarse con una sola idea de lo que es la felicidad. “La serie invita a que se vale ser soltero y ser feliz. Tener una relación abierta o querer casarse y tener hijos. No hay un tipo de relación que sea la ideal, solo que hay que ser congruente con uno mismo y no conformarse con lo que dicta la sociedad. La felicidad puede hallarse de varias maneras”, comparte Octavio Hinojosa.

