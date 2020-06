Alondra de la Parra logra debut con orquesta de Fráncfort

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra cree en la voluntad como un motor esencial para lograr los cometidos, en su caso mantener el impulso para dirigir la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, una meta que consiguió en dos ocasiones esta semana.

“Voluntad es casi todo, y siempre hay que estar empujando, empujando y nunca es fácil, de repente la gente puede pensar que lo es, pero no”, dijo el jueves en una videollamada desde Fráncfort. “Me he dado cuenta que las personas que logran lo que quieren, mis colegas, gente que admiro, siempre observo que la diferencia es que ellos hacen las cosas, no esperan que alguien se los facilite”.

Su debut con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, tras dirigir a más de 100 orquestas en 25 países como la Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de Londres y la Tonhalle-Orchester de Zurich, tuvo lugar tras una espera de tres años. De La Parra ya tenía una fecha en Fráncfort, pero tuvo que cancelar por su segundo embarazo.

“Normalmente cuando alguien cancela por enfermedad o por cualquier otra cosa a veces se pierden las fechas, a veces no, pero ¿por embarazo? Muchas orquestas no me volvieron a invitar”, dijo De La Parra.

“Todavía esas cosas no están automatizadas porque ha habido pocas mujeres en esta profesión y luego pocas mujeres madres. Cuando yo me embaracé no tenía muchas otras directoras a quienes acudir o a quienes observar cómo les fue en esta situación … Sin duda falta mucho para que el mundo de las orquestas se prepare para tener directoras mujeres y madres, no está todavía hecho de esa manera”, agregó.