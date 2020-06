Llega a E! “The CFDA awards: ultimate fashion moments”

Los fashionistas no se quedarán sin celebración ya que E! hará un honor a los momentos más memorables de la misma en un gran especial

Redacción

La organización sin fines de lucro compuesta por 477 de los principales diseñadores de Estados Unidos: CFDA (Council of Fashion Designers of America) no celebrará su icónica premiación benéfica debido a la propagación del COVID-19, sin embargo, E! no dejará a los fashionistas así, pues llevará a cabo su especial “The CFDA Awards: Ultimate Fashion Moments” el domingo 28 de junio a partir de las 9:30pm.

Como todos los años, los CFDA Awards celebran el diseño norteamericano convocando a las estrellas más aclamadas del show business con un fin único: fortalecer el impacto de la moda estadounidense en la economía global.

Como parte de la gala, las celebridades hacen sus entradas triunfales por la alfombra roja luciendo diseños radiantes, polémicos y vanguardistas, dando qué hablar por días a los críticos y aficionados de la moda.

E!, multiplataforma líder en cultura pop, lanza este especial de retrospectiva en una de las noches más grandes de la moda, donde los expertos más importantes del mundo en tenencias compartirán sus momentos favoritos, looks más escandalosos y extravagantes, las celebridades que los usaron y los diseñadores detrás de cada uno de los diseños.

Este domingo 28 de junio los fanáticos de la moda tienen una cita en E!

