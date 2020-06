5 cosas que deberías comenzar a hacer en línea

Aprender ciertas habilidades no solo será útil para el éxito en los negocios o en la vida académica

Este 2020 ha traído cientos de nuevos desafíos como así también ha instado a la población mundial a replantear sus metas, tanto personales como profesionales. La situación actual del COVID-19 ha propuesto una “nueva normalidad”, lo que para muchas empresas y usuarios supuso un giro de 180 grados en hábitos y costumbres. La vida online llegó para quedarse y entre las búsquedas más destacadas podemos encontrar desde cómo hacer pan con masa madre hasta cuál es la mejor experiencia de ruleta online.

En estos últimos tres meses, varias generaciones en todo el mundo han dado de cara con la falta de conocimiento sobre cómo continuar una vida, complemente desde casa y de forma virtual. Y es que, tomar clases de matemáticas, ir al médico por video llamada o pagar impuestos desde una aplicación móvil, se han convertido en los nuevos ítems casi obligatorios en la lista de pendientes.

Teniendo en cuenta este nuevo paradigma, existen ciertas áreas en las que es necesario invertir más tiempo y dedicación. Aprender ciertas habilidades no solo será útil para el éxito en los negocios o en la vida académica, sino que también los hará sentir bien consigo mismo y más a gusto con el entorno que los rodea.

Tomar cursos:

Los cursos en línea son un excelente camino para aprender desde casa. Existen varias plataformas de enseñanza que cuentan con un gran catalogo gratuito de opciones como Cousera, edX o Domestika, solo por nombrar algunas. Esta democratización del conocimiento ha permitido al mundo entero una formación flexible, accesible y de bajo costo. Hoy en día todas las profesiones u oficios sobrellevan cambios contantes en sus contenidos académicos debido a los rápidos avances de la tecnología y de las nuevas relaciones interpersonales, por lo que acercarse al mundo de las capacitaciones en línea puede ser una manera de estar siempre actualizado y preparado.

Comprar:

En este momento de la humanidad son muy pocas las cosas que no pueden hacerse gracias a internet. Sin embargo, muchas personas aun no saben cómo comprar en línea aquello que están necesitando. En muchos casos se debe a la desinformación sobre los procesos de compra, en otros, es una consecuencia de la desconfianza de no visualizar ni al vendedor ni a lo que se está comprando. Lo cierto es que, si nunca adquiriste nada desde tu casa y en pocos clics, llegó el momento de que pases por ello. Existen millones de tiendas interesantes en Internet con una gran variedad de productos que pueden llegar a tu casa en menos de 24 horas.

Jugar:

Teléfonos móviles, tabletas y ordenadores (portátiles o de escritorio) se han vuelto casi una extensión de nuestros cuerpos, además de chatear con amigos y familiares estos dispositivos han acercado la posibilidad de disfrutar de un juego, cuando se quiera y desde donde se quiera. Así es que el sector de los videojuegos vive una época de continuo crecimiento y su impacto económico no deja de sorprender a los especialistas en mercado. Debido a ello, las opciones son cada vez más y mejores, opciones como el Grand Theft Auto, Fortnite o el FIFA han captado la atención de millones de usuarios en el mundo. Es importante resalta que más allá de la diversión y el ocio, los juegos online permiten el desarrollo de habilidades personales y/o profesionales que pueden trasladarse a la vida real.

Viajar:

El turismo virtual es una interesante opción para quienes no pueden viajar, ya sea por motivos personales, profesionales o económicos. Hoy en día se pueden visitar las principales capitales del mundo como así también hacer recorridos virtuales por el interior de los museos más famosos con un par de movimientos del mouse. Google Maps ofrece contenido audiovisual y en tiempo real sobre distintos rincones del mundo, como por ejemplo de la ciudad arqueológica de Petra.

Trabajar:

Las oportunidades de negocio para trabajar desde casa son cada vez mayores y van desde prestar servicios online hasta la telemedicina. En todos los casos se necesita, primero que nada, de una PC y una buena conexión a Internet. Para muchos la idea de ser su propio jefe y manejar sus horarios, es más fuerte que la estabilidad que brinda un trabajo en relación de dependencia. Al mismo tiempo, nuevas herramientas han visto la luz para que esta elección sea cada vez menos frustrante y más ordenada. Sitios que posibilitan reuniones virtuales, calendarios sincronizados y gestión de las tareas, son algunas de las opciones que profesionalizan la rutina de quienes eligen trabajar desde casa.