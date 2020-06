Patricio: es necesario ponerle límites al bullying ¡Ya!

Arcelia Guadarrama

Interpretar a un personaje que bullea fuertemente a sus compañeros en la escuela ha sido uno de los retos más difíciles para Patricio Gallardo en la serie Control Z, de Netflix.

Este personaje lo llevó a hacer un arduo trabajo de análisis sobre Gerry, el bully consumado del colegio, con una larga lista de víctimas.

Después de que un hacker comienza a revelar los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela, el orden social está de cabeza, en Control Z.

Es un personaje muy diferente a todos lo que he interpretado. Eso implicó mucho reto, mucha incomodidad, pero me enseñó mucho”, declaró Patricio en entrevista telefónica.

Patricio estaba acostumbrado a representar personajes que le caen bien a la gente.

“Nunca me ha tocado representar a alguien que sé que va a generar emociones negativas y no solo eso, que sé que va a caer mal, que va a ser odiado”, dijo.

Ante este reto, Patricio tuvo que buscar el lado humano de su personaje y “no solamente verlo como el bully sino ver quién está detrás y así poder encarnarlo”.

El joven actor lamenta que el bullying esté muy normalizado en México y sea visto como algo parte de la vida escolar en la preparatoria y la secundaria.

Y la verdad no creo que sea parte porque creo que hay límites y yo creo que si rebasas esos límites puedes marcar la vida de alguien de manera negativa”.

“Es muy fácil hablarlo pero muy difícil entenderlo, creo que viene de casa, tal vez suene osado, pero creo que viene de casa de ambos lados del bulleador y del bulleado”.

De esta manera, Patricio compartió que, incluso, él mismo fue víctima de bullying cuando estaba en la escuela y dijo no saber cómo pararlo.

“No es fácil porque yo sabía que si yo le dibujaba una línea me rompía los dientes porque era mas fuerte que yo, que él sabía pelear y yo no”.

Entre risas y un tanto desesperado por el confinamiento ordenado ente la pandemia por COVID-19, Patricio se dice muy agradecido por los resultados obtenidos en su carrera como actor.

“Afortunadamente estoy siendo parte de un proyecto que le está yendo bien en México y poniendo en alto el nombre de México y al mismo tiempo me retó como actor”.

Para Gallardo el mayor sueño a realizar será cruzar mercados y hacer más series con Netflix.

Con esta serie me estoy dando cuenta que México va para arriba (…) siento que puede surgir hasta un nuevo cine de oro y puede que no sea cine sino tele de oro, México va para arriba y me gustaría ser un representante de este movimiento que viene”.