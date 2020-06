Miley Cyrus encara a líderes europeos vía Twitter

Miley Cyrus, desde que inició la pandemia, ha buscado la forma de ayudar al personal médico y a quienes se han visto afectadas por la crisis sanitaria.

Sin embargo, sus seguidores se sorprendieron cuando la cantante publicó en Twitter mensajes dirigidos al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, para pedir que protejan a la población más vulnerable ante el coronavirus.

Thank you! Will you join us on June 27 for #GlobalGoalUnite to help close the funding gap for the most vulnerable? Testing, treatments, and vaccines for everyone everywhere … We need your leadership! https://t.co/c86AeO4DFz

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 13, 2020