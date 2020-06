Estas son las 10 cosas que no te protegen del coronavirus

Aunque ya hay mucho más información sobre el tema del coronavirus, seguir creyendo en los mitos siguen causando mucho daño

Redacción

En México hemos superado las 10 mil muertes por Covid-19 y estamos a punto de llegar a los 100 mil contagios. Es claro que, pese a entrar a una ‘nueva normalidad’, el virus no se ha controlado, y aunque ya hay más información al respecto, hay gente que todavía cree que hay cosas que los protegen, cuando en realidad hacen lo contrario.

Debido al miedo y las redes sociales, se han creado muchos mitos entorno al coronavirus y las medidas de protección.

Después de varios meses de cuarentena, uno pensaría que sabríamos qué sirve y qué no, pero la verdad es otra. Es por eso que repasamos 10 cosas que definitivamente NO te protegen de Covid.19:

Vitamina D

Recientemente esta información se ha extendido sin evidencia científica. Un estudio publicado en el 2019 demostró que en pacientes con deficiencia de vitamina D, la suplementación de esta sustancia ayuda a reducir el riesgo de sufrir infecciones respiratorias en general.

Pero no hay nada que respalde este mismo hecho con el coronavirus.

El calor

El especialista alemán Thomas Pietschmann dice que esto no se puede predecir porque no hay suficiente información sobre el virus. Es bien sabido que los coronavirus tienen una envoltura lipídica, que no es particularmente resistente a las altas temperaturas y que podría causar la desintegración del virus a medida que la temperatura del ambiente aumenta. Pero sin evidencia científica al respecto, sin embargo; sin embargo, no hay evidencia científica al respecto.

Vitamina C

Múltiples estudios publicados en el 2007, 2017 y 2018 describieron una reducción en el número de infecciones respiratorias en mujeres cuando consumieron 100 mg al día de esta vitamina.

No hay evidencia de que las personas puedan estar protegidas contra infecciones respiratorias cuando reciben este suplemento vitamínico, pero hay pruebas de que la duración de la enfermedad se reduce. Sin embargo no hay evidencia con respecto al coronavirus.

Vacunas de influenza o neumonía

Ninguna de estas vacunas puede prevenir el virus, pero deben aplicarse cuando sea necesario. Hasta este momento, varios laboratorios están experimentando con alrededor de 35 tipos de vacunas, pero todavía no se ha aprobado con resultados 100% aceptables.

Ajo u otras sustancias

Hacer gárgaras con vinagre, aceites esenciales, etanol, agua salada, esteroides o cloro no te protege contra el coronavirus. Este último, el blanqueador, es peligroso y no beneficiará tu salud; al contrario, podría ser mortal. De igual forma, el ajo tampoco sirve. Si bien el ajo puede matar o retrasar la propagación de algunos microorganismos, no hay evidencia de que sea útil contra el COVID-19.

Tomar alcohol

Se necesitan dosis muy altas de alcohol para matar un virus, y la concentración de bebidas alcohólicas no es lo suficientemente alta contra el coronavirus. Si bien el alcohol y el cloro pueden ser útiles para desinfectar superficies, pueden ser dañinos si entran en contacto con la ropa, los ojos y la boca. La OMS sólo recomienda el desinfectante de manos con alcohol como parte de una buena rutina de higiene de manos.

Luz UV y desinfectantes

En una vieja conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió usar luz ultravioleta fuerte o inyectar desinfectantes para tratar a los pacientes con Covid.19.

Pero eso no evitará ni tratará ningún caso de la enfermedad. Si bien la luz ultravioleta y los desinfectantes comunes ayudan a matar el virus en las superficies, sería peligroso e inútil si los ingieres para combatir el virus en el cuerpo. El desinfectante es venenoso y la luz ultravioleta puede causar cáncer de piel.

Enjuague bucal

Hacer gárgaras con enjuague bucal no te protegerá del nuevo coronavirus. Ciertas marcas de enjuagues bucales pueden eliminar microbios particulares de tu saliva durante unos minutos, pero, según la OMS, esto no te protege del nuevo coronavirus.

Tomar mucha agua

No hay evidencia científica actual detrás de este mito. Sin embargo, mantenerse hidratado puede ayudarte a mantener fuerte tu sistema inmunológico.

Ser niño

Las personas mayores y cualquier persona con problemas de salud subyacentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) parecen ser más vulnerables, pero los niños no están exentos a enfermarse de coronavirus.

Independientemente de la edad, todos deben protegerse contra el Covid-19 y seguir las pautas establecidas por las autoridades de salud pública.

¿Qué otro mito raro conoces?

