Reduce peso y tallas con el método de ayuno intermitente

Reduce peso y tallas como muchas celebridades, que mantienen su figura dejando de ingerir alimentos en un lapso de 16 horas

Redacción

Reduce peso y tallas, pero antes de comenzar cualquier tipo de dieta o régimen alimenticio acudas al médico y valore la condición de tu organismo para ver si es apto o no para llevar este tipo de este estilo de vida.

El periódico AM de Querétaro únicamente muestra las tendencias en este rubro.

Ayuno intermitente

El ‘fasting’ consiste en abstenerse total o parcialmente de comer durante un tiempo determinado, antes de volver a comer de forma regular. Existen distintos métodos, lo que todos tienen en común es que no hay que eliminar ningún grupo alimenticio en la dieta, lo que cambia no es lo que se come, sino cuándo y a que hora se come.

Los métodos

De acuerdo con el estudio Mark Mattson, profesor de Neurociencia en la Universidad Johns Hopkins, uno de los más populares es el método 16/8, la dieta ‘Leangains’. Esta la implementa Jennifer Aniston y consiste en ayunar 16 horas al día todos los días, dejando una ventana de alimentación de 8 horas.

Los internautas arremetieron en contra de la escritora, incluso, insinuaron que era una ignorante del tema. 😮https://t.co/GeohKGyJFe — AM Querétaro (@am_queretaro) June 8, 2020

En los periodos de ayuno se recomienda que solo consumas líquidos como agua, té o café negro, sin ningún tipo de endulzantes; mientras que los periodos de alimentación puedes incluir todos los grupos alimenticios, sin excluir grasas ni carbohidratos, es decir, puedes comer hasta una hamburguesa o unos taquitos dorados.

Otra es la 5/2, en esta se debe comer cantidades regulares de alimentos saludables por 5 días y reducir la ingesta de calorías 2 días. En los días de ayuno los hombres suelen consumir alrededor de 600 calorías y las mujeres 500.

Quienes siguen esta dieta suelen separar los días de ‘fasting’ en la semana, por ejemplo pueden ayunar martes y viernes, y comer normalmente el resto de la semana.

Se recomienda que los dos días de ayuno no estén seguidos.

Una forma mucho más rigurosa de realizar el ayuno intermitente es dejar de comer por 24 horas. Este método conocido como ‘Eat-Stop-Eat’ (comer-parar-comer), implica evitar los alimentos sólidos un día a la semana y tomar solo líquidos.

Comer de esta manera reduce la ingesta total de calorías de una persona, pero no limita los alimentos específicos que pueda consumir. Sin embargo, un ayuno de 24 horas puede causar fatiga, dolor de cabeza o irritabilidad.

Beneficios y horas de sueño

En el artículo publicado en la revista científica ‘The New England Journal of Medicine’, de Matsson, indican que el fasting puede ayudar a equilibrar el nivel de insulina y azúcar en la sangre, reduce la inflamación y controla la sensación de hambre, otros han demostrado que ayuda a quemar grasa de forma más rápida.

Sin embargo, si tienes problemas de salud, el ayuno debe hacerse bajo supervisión médica.

El tiempo que pasas dormido sí cuenta como tus horas de ayuno en los días, así que si practicas la dieta 16/8 y te acostaste a las 9:00 pm, a las 9:00 am ya llevarías 12 horas completas de ayuno.

Los expertos recomiendan evitar los ejercicios de alto rendimiento en los periodos de ayuno, ya que la falta de alimentos sólidos podría resultar en fatiga y falta de energía. Se debe estar hidratado y se recomienda hacer yoga.

De aplicar este método es importante informarse en otros canales y confirmar que será un beneficio para la salud.

GCS