Esta es la serie que destapa los casos de corrupción en el futbol

Los casos de corrupción que se verán en la serie ‘El Presidente’ que se estrenó este fin de semana Amazon Prime, consta de ocho capítulos y está basada en la historia sobre el escándalo del ‘FIFA Gate‘.

La serie muestra a Sergio Jadue, como protagonista principal, quien durante su época como director del equipo de la segunda división de Chile, Unión la Calera, alcanzó el ascenso a primera división. Antes del éxito, de acuerdo a la serie, Jaude les debía mucho dinero a los futbolistas y ellos como protesta no jugaron al cien en el duelo de la final.

Sergio se dio cuenta de esto y fue a charlar con ellos durante el mediotiempo y les aseguró que les pagaría si disputaban el partido como se merecía, fue así como ganaron y consiguieron su boleto a primera división. Ya con la primera división, Sergio Jadue, como presidente de un equipo de la máxima categoría, fue llamado para una reunión por la Federación de Fútbol de Chile (ANFP).

Dentro de la asamblea se elegiría al nuevo mandamás de la ANFP, los dos candidatos eran Harold Mayne-Nicholls, quien era el presidente de la federación y el que llevó a Marcelo Bielsa a Chile, y Jorge Segovia, un español que quería fuera al DT argentino por su choque de ideologías.

La votación se tuvo que repetir, porque no hubo un claro ganador, la única diferencia es que ahora se tendría que elegir un nuevo candidato por cada frente y Jorge Segovia escogió a Sergio Jadue. A la edad de 31 años fue el candidato para presidente de la ANFP, pero con condiciones. Las decisiones importantes las seguiría tomando Segovia y él estaría en segundo mando, la otra era que debía conseguir la destitución de Marcelo Bielsa.

Al final Jadue terminó siendo el ganador y la prensa comenzó a criticar desde el primer día su gestión. En su primera reunión con todos los directivos de los países de la Conmebol, Sergio conoció a Julio Grondona, quien se convertiría en su ‘padrino’ dentro del mundo del fútbol. Al final del primer capítulo Jadue conseguiría su primer objetivo que era tener a Marcelo Bielsa fuera, el DT argentino renunció alegando una serie de incumplimientos en su contrato.

Había una ambición de que se viera grande e importante, que no fuera una serie pequeña latinoamericana, si no que opulenta.Un caso de corrupción no se puede ver chiquitito, tiene que notarse que sobra la plata», dijo Bó a Cooperativa sobre esta serie que busca establecer parámetros para próximas producciones latinas.