Estas son las mejores plantas que debes tener en tu hogar

Las plantas te ayudan a relajarte y favorecer tu entorno ambiental. Te decimos cuál es la que más se adapta a tu estilo de vida

Si eres amante de la naturaleza pero te desanima tener plantitas en tu casa porque siempre se te mueren, no te agobies, quizás no has sabido elegir las correctas para ti y tu hogar, aquí te decimos cuáles pueden ser tu mejor opción.

Plantas de exterior:

Cactus: De la familia de las suculentas, esta especie acumula nutrientes en sus tejidos, los cuales defiende desarrollando espinas, así es como se adapta a cualquier hábitat.

Suculentas: Se desarrollan mejor en lugares secos, ya que almacenan el agua en sus hojas, raíces y tallos. Necesitan al menos medio día de luz solar y su riego es solo cuando el sustrato esté totalmente seco.

Hosta: Una planta muy fácil de cultivar y de crecimiento rápido. Identifica la especie para saber la cantidad de iluminación que necesita.

Caladiums: Su máximo desarrollo es en verano y su riego es a menudo, pero en otoño se secan su hojas, las cuales hay que retirar y no regar la maceta.

Boj: Este arbusto soporta bien las podas y no pierde el follaje durante el invierno, ya que mantienen buena resistencia al frío, al viento y a la sequía.

Plantas de interior:

Calathea: Su origen es de Brasil, alcanza una altura de entre 50 y 100 centímetros, además le gusta la humedad. Si tienes un rincón con poca luz, esta es una buena opción.

Dracaena: También conocida como palos de felicidad que al poner en maceta a los tres meses desarrolla nuevas hojas y raíces. Es de clima cálido y mucha luz, pero no directa al Sol.

Aspidistra: Con mínima atención, esta planta sobrevive, ya que resiste la falta de luz o escasa humedad. Sin embargo, con cuidados puede llegar a vivir hasta 100 años.

No olvides que el 80 % de las plantas mueren por el exceso de riego, éste depende de factores como tipo de sustrato, la orientación de tu casa, especie e intensidad de luz.

Con información de Chic Magazine/FOR