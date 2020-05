Argentinos ‘paran’ Twitter al ver la portada del nuevo disco de Queen

Argentinos entran en euforia en redes sociales luego de que a banda Queen anunciara la portada de su nuevo disco, en el que aparece el estadio de Rosario, en Argentina.

“El álbum de Queen que se lanza a nivel mundial tiene en su tapa principal al Gigante en aquel mítico recital en nuestro estadio. Confirma que estamos preparados no sólo para recibir grandes eventos deportivos (selección nacional, Pumas) sino también conciertos de primera línea”, escribió en sus redes el vicepresidente del Canalla Ricardo Carloni.

Queen – The Neal Preston Photographs, published by @ReelArtPress Now Available For Pre-Order!📚

An official illustrated coffee table book featuring classic & previously unpublished photographs. The book covers between 1975-86 on & off stage, on the road & everything in between… pic.twitter.com/LKykhNhV1k

— Queen (@QueenWillRock) May 27, 2020