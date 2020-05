Louna Beltrán se integra a la segunda temporada de Enemigo Íntimo

Louna Beltrán interpreta a ‘Irina’, una mujer violenta que protagonizará riñas dentro de la cárcel y se enamorará de La Mariscala

Giovanna Cancino

Louna Beltrán está más que lista para que los televidentes y quienes están a la espera de que se estrene el 22 de junio la segunda temporada de Enemigo Íntimo a través de Telemundo conozcan a ‘Irina’ un personaje que se suma a esta producción que se desenvuelve en la cárcel.

Mi personaje es Irina es una chica que es muy impulsiva que reacciona por amor y que cuando ama a alguien lo da todo. En este caso está enamorada de La Mariscala la mera mera de la cárcel”, comentó la actriz.

La segunda entrega de Enemigo Íntimo se centra en la relación que tienen las personas con la cárcel en la que a veces buscan más sobrevivir que el poder. Para Beltrán este personaje le permitió prepararse arduamente a nivel físico ya que tuvo que realizar combates reales pues ‘Irina’ es una mujer violenta, que si no está trepada en las rejas está protagonizando una pelea.

“Lo interesante del personaje es ver como a veces nuestros impulsos nos pueden llevar a incluso cometer un crimen, debido a la violencia, el no autocontrol, el no gobernarse por los sentimientos o los impulsos. Irina no es una chica que razone mucho, más bien contesta con el cuerpo”, compartió Beltrán.

Wooohoooo 🥳 ¡Tenemos fechaaaaa! 👏🏻 Corre la voz y prepara tus nervios porque el 22 DE JUNIO llega la nueva temporada de Enemigo Íntimo a disparar tu adrenalina 💥💥💥 RT #FechaEI #EnemigoIntimo2 22 de junio por @Telemundo @FernandaCGA @raulmijomendez pic.twitter.com/ZoJBdBe92u — Enemigo Íntimo (@EnemigoTLMD) May 13, 2020

Otro personaje que ha enriquecido su experiencia actoral es el de Isabel Arellano en la segunda temporada de Narcos México, pues contrario a Irina Isabel “es una mujer que piensa demasiado las cosas, planea, es estratega, mas callada y pertenece a una familia que se desenvuelve en el crimen”.

Algo que ha aprendido Louna al momento de plantarse en un casting es que a veces el proponer y apostar por la intuición actoral puede ayudarte a conseguir el papel. Ese fue el caso de la serie ‘Muchacha que limpia’ que se espera pronto su estreno por TNT.

“Cuando hice ese casting me tocó hacer una escena con una chica a quien decidí tocarle la pierna, intención que no estaba marcada en el guion pero que me pareció un buen aporte. Cuando llegó el momento del rodaje los escritores agregaron esa acción y así aprendí que el proponer puede llevarte a conseguir el trabajo”, comentó la actriz.

En esta serie Beltrán interpreta a una joven que sueña con ser modelo y termina involucrada en una red de prostitución y trata de blancas orquestada por dos muchachos adinerados de bajo perfil en este delito y que usan a la mujer que realiza el aseo en su residencia para limpiar las evidencias de sus malos actos.

GCS