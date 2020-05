Haz de la contingencia un rato divertido con estos retos de la A la Z

Te compartimos la única guía de retos, de la A a la Z, para que los niños pasen esta contingencia con la mejor actitud

Pathbauer/MaldonadoHouse

Queremos que encuentres en estos días toda la alegría, diversión y tranquilidad mientras pasa la pandemia. “¡Badabin! ¡Badabam!”. Cómo quisiéramos tener la fórmula mágica para que esto del Coronavirus (COVID-19) nunca hubiera sucedido. Pensemos un poco cómo era la vida: nos levantábamos, nos aseábamos y desayunábamos, los más sabios agradecían antes de dar el primer paso fuera de casa. Unos al trabajo, otros rumbo al colegio y otros más administrando las capacidades de cada hogar. La mayoría de las familias volvían a reunirse pasadas las 7 de la tarde, cada día.

Ahora, la realidad es otra. Todo giró. Habitantes de 180 países estamos en casa, trabajando, estudiando, procurando estar en calma, atendiendo indicaciones de salud de cada nación.

¡Todo va a estar mejor!, hay que poner de nuestra parte, en lo que a cada quien le toca. Desde casa, desde nuestros pensamientos y con nuestra actitud alentadora para quienes amamos.

Para más tips sigue a @mytop.news en redes sociales.

¡Adiós, pereza!

Despediste de ella. Sabemos que la has sentido. Sácala. Ya basta. Es el momento de ponerte en pie y estirarte.

¡Break!

El lunch break del día o de la tarde puede convertirse en una pequeña fiesta y para lograrlo hay que planearlo. Así que arma tu lista de botanas favoritas, mira que puedas hacerla y refrigéralas para esos momentos de antojo de jícamas con limón, zanahorias con chamoy, nieve con polvitos de picante, nueces, cacahuates, pepinos, garbanzos enchilados y todo lo que puedan preparar en casa.

Quizá tengan que ser moderados para que todos participen de esos sabores inesperados y que les alcance para más días. Llénate de verduras sabrosas.

Cultiva

Tener tu propio mini jardín de flores es posible. En un bote de plástico o esas botas de lluvia que ya no te quedan, hazle dos orificios en la parte de abajo (con ayuda de tu familia) y siembra semillas. Riégala constantemente y obsérvala crecer. O mira bien en tu casa y adopta una de las platas y tómale una foto cada día para que escribas su diario.

Dale color

Saca ese libro para colorear que abandonaste y dale color. No tienes que usar todos los colores, tal vez solo tengas ánimo para mirar dos colores, úsalos ya. Y pueden ser de regalo para cuando vuelvas a reunirte con tus amigos. Recorta varios y únelos

El momento silencioso

Tener un momento sin interrupciones, sin música, donde logres escuchar hasta a los pajaritos es muy sano. También para dejar que tu familia tenga ese espacio de quietud. Es un respiro. No dejen de proponerlo y experimentarlo. Puede ser 10 minutos cada día.

Fantasea

La vida también va de la mano de la fantasía, si no, por qué crees que te gustan tanto las películas fuera de la realidad, la ficción. Necesitas cada día dejar un tiempo a inventar, imaginar, descubrir en tus ideas algunas soluciones. Déjate llevar. La chispa de la vida lo vale.

Graciosadas

Créenos, si no anotas los momentos más graciosos de esta cuarentena, los vas a olvidar. Escribe qué pasó, quiénes los protagonizaron, por qué les causó tanta risa. Si te gusta dibujar, hasta puede salirte una historieta o cómic.

Hidrátate

¡Sed! ¡Sed! ¡Sed!, en todo tiempo, tu cuerpo pide agua. Además del agua simple, ¿qué tal usar el molde de los hielos y llenarlo con agua de limón o de naranja? Tendrás pequeños sorbos refrescantes para cualquier momento, si tienen un molde para paletas de hielo, mucho mejor.

Imagina

¿Escritor o escritora, yooo? Tu vida en un libro, que todo el mundo quiera leer para aprender de ti, de lo que sabes y de lo que has aprendido. No es tan complicado como para algunos parece. Comienza dibujando el cartel como si fuera una película, ponle título, estrellas invitadas y narra una historia.

Juega

Lee

Arma un rompecabezas

Salta la cuerda

Disfruta tiempo de calidad con quienes más te aman

Descarga un sabroso libro digital

“Kintsukuroi”

Es una palabra japonesa que se refiere al arte de la reparación de la cerámica, pero unen las piezas con oro o plata, y resulta MÁS hermosa.

¿Qué hay en tu casa que puedas reparar pensando en esta palabra? No necesitas oro, pero así brillará cuando vuelva a ser útil.

Leer es una fiesta

Organiza un lugar de refugio dentro de tu casa con dos libros que quieras leer desde hace tiempo. Y acude a ese rincón 20 minutos al día.

¡Manifiesto familiar!

Reúne en una hoja los principales gustos de cada uno de los integrantes de tu familia y también lo que les encanta hacer juntos. Tendrás que entrevistarlos cuando no estén ocupados. Mientras crea la guía de preguntas.

Canción favorita, platillo, golosina… Paseo que amamos hacer juntos. En qué somos los mejores como equipo

Museos que nunca has visitado, y que ahora es cuando, desde casa.

Nadie se mueva

Sumado a el momento silencioso del día (de la letra E), también hay que dejar de correr o de saltar por toda la casa. Es el tiempo de experimentar la paz, sintiéndose tranquilos y a gusto. Hasta los zapatos se pueden quitar, para sentir el suelo.

Ño, ñi, ñuñamos

La vida nos necesita creativos. Es tiempo de inventar tu propio diccionario. Escríbeles a tus amigos y pónganse de acuerdo para usar las palabras más raras que se les ocurran y tengan un lenguaje que les provoque risa.

¡Oh, pero qué frase!

¿Piensas así cada vez que hayas un párrafo perfecto en un libro, o que alguien lo dice en alguna serie o caricatura? Anótalas. Puedes convertirte en coleccionadora o coleccionador de frases.

Plataformas que puedo usar

Más allá de las redes sociales, si es que no tienes.

Las Apps wwy Zoom te permiten crear reuniones para poder ver en pantalla a tus primos o amigos. Y ahí poner cada quien una rola, contar un chiste, hasta que se arme la fiesta. Ustedes ya dominan el arte de darse la palabra a distancia y si hay un momento de enredo también ocurre en las reuniones presenciales. Disfruten un tiempo así sin reglas y a ver qué sucede. Siempre siendo respetuosos y responsables.

¡Quiero salir!

Sí. Todos lo deseamos. Y no solo salir. Salir sin miedo a ser contagiados. Pero hay que esperar y tratar de no solo pensar en esa idea. Si no prepararnos. ¿Cómo va a ser la rutina cuando salgamos? Seguiremos rompiendo las reglas de vialidad, ignorando a quienes piden una moneda para alimentarse ese día? ¿Seguiremos dejando basura fuera de su lugar?

¿Continuaremos discutiendo con la gente en la calle o entrometiéndonos a la fila que no nos corresponde? ¿Seremos los mismo criticones de siempre y no proponemos mejoras?

Anda, dibuja todo lo que no queremos ser y escribe en otra hoja “el mundo que queremos”. Compártelo con nosotros para que todos estemos en el mismo camino.

Recicla

Alguna de tus playeras. Inventa una prenda que a nadie se le haya ocurrido antes. Tienes un lienzo de tela en las manos, solo es cuestión de ir más allá de lo que todos diseñan. Hoy la diseñadora o el diseñador de modas TOP ¡eres tú!

Sitios web que no debo perderme

Noticias del mundo y los deportes que me interesan y club de amantes de la tecnología: @mytop.news

Videos muy cortos y animados que explican mejor la ciencia y más: brainpop.com

Naturaleza. National Geographic ha creado un apartado de artículos y fotografías para inspirarte a explorar estando en casa: www.nationalgeographicla.com/aprende-en-casa

Un sencillo libro ilustrado que te explique mejor lo del Coronavirus:

Ilustrado por Axel Scheffler y escrito por Elizabeth Jenner, Kate Wilson y Nia Roberts, de la editorial inglesa @NosyCrow y el sello TimunMas, de Planeta.

LIGA https://www.planetadelibros.com.mx

Dog TV: L televisión para tu mascotas. dogtv.com

Te toca

Todos necesitamos ayuda y todos podemos ayudar. Es tu turno de apoyar. Pídele a un amigo o amiga que te diga puros buenos pensamientos para pasar estos días. También díganse cumplidos, cosas buenas. Saber recibir un cumplido y darlo es un arte. Felicítense.

Úntale

Mermelada o crema de cacao o cacahuate a un pan y saboréalo volviendo a leer esta guía.

¡Viaja!

Sí. Viaja. Saca el mapa de los lugares que quieres visitar o trázalo y ponte a investigar más acerca de lo que te daría curiosidad conocer. No dejes todo a los adultos. Propónles una ruta a seguir, el hotel, las atracciones y los platillos del país que visitarán en el futuro.

Wow!!!

Debe haber algo que amas de esta inesperada cuarentena que mantuvo a más de 150 países del mundo en confinamiento” ¿Qué es? ¿El tiempo que has pasado jugando y cuidando a tu mascota? ¿Entérarte mejor de qué hacen tus papás en su trabajo? ¿Aprender lo que saben tus hermanos o mayores o enseñar a tus hermanos menores y que te admiren mas? Haz un rap con eso para que no se te olvide, si volvemos a tener un tiempo de crisis. Nunca se sabe.

«Equis»

Vivimos más preocupados que disfrutando. Hay que aceptarlo. Nos dejamos envolver por lo que sería si… pensando en todo lo malo y terrorífico. A esos pensamientos, diles: “equis”. Escúchalos pero vuélveles a decir: “equis” o haz algo para solucionar esa preocupación.

«Yo, yo, yo»

Adiós al tiempo de solamente pensar en ti y en lo que quieres. Hay que mirar que si tu mamá está en una junta virtual, puedes acercarle un vaso con agua. Que si tu papá o tus abuelitos (si vives con ellos) están muy concentrados haciendo cuentas, puedes acercarles un dulce. Si tus hermanos se sienten molestos por la carga de tareas, por no poder salir con sus amigos, les pongas su canción favorita o simplemente les hagas sentir que cuentan contigo. Recibirás lo mismo o algo mejor a cambio. Haz la prueba.

¡Zaz!

Tú puedes seguir escribiendo más tips para ampliar esta guía. Más datos increíbles para dejar a todos con el ojo cuadrado, esos que viste en tus libros de biología o de historia y que no te había dado tiempo de investigar.