Cómo limpiar y desinfectar tu hogar del coronavirus

Conoce todas las medidas de limpieza y prevención para desinfectar tu hogar del coronavirus

Redacción

De acuerdo a las guías del CDC para medidas preventivas del coronavirus, se hace un listado con las siguientes recomendaciones de limpieza y desinfección para el hogar y los miembros del mismo.

Lavado de manos y otras medidas

Todos los miembros del hogar deberán lavarse las manos frecuentemente, incluyendo después de remover guantes y después de estar en contacto con una persona enferma.

Deben lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos o mojarse las manos con agua limpia (fría o caliente) cierre la llave y aplique jabón.

Frótese las manos con jabón hasta que haga espuma.

Frote la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas o Restriegue las manos durante mínimo 20 segundos.

Secar manos con una toalla limpia o al aire.

Si no puede usar agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga mínimo 60% de alcohol (lo indica la etiqueta del producto) Los desinfectantes NO equivalen a lavarse las manos.

Evite tocarse los ojos, nariz, o boca con manos sucias.

Se recomienda que se lave las manos especialmente después de: sonarse la nariz, toser o estornudar . Después de ir al baño, antes de comer o preparar comida o después de contacto con animales y después de asistir a una persona que necesita cuido (niños, adultos mayores).

¿Cómo limpiar ropa, toallas y ropa de cama?

Use cualquier guantes desechables cuando vaya a manipular cualquier ropa de una persona enferma. Luego bote los guantes. Si utiliza guantes reusables, esos guantes deberán ser dedicados exclusivamente para limpiar superficies de COVID-19 (para evitar contaminación cruzada). Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes.

Si no hay guantes disponibles al manipular ropa sucia, lávese las manos después de tocarla.

Si es posible, no sacuda la ropa sucia. Esto minimiza la posibilidad de dispersar el virus por medio del aire.

Lave la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante (si es posible, lave la ropa con agua caliente y seque completamente)

La ropa de una persona enferma puede ser lavada con la ropa del resto del hogar.

Limpie y desinfecte las canastas de ropa sucia de acuerdo a la gula de superficies. Si es posible, coloque una bolsa antes de meter más ropa sucia en la canasta.

¿Cómo limpiar y desinfectar superficies?

Use guantes desechables cuando limpia y desinfecte. Bote los guantes después de cada limpieza. Si utiliza guantes reusables, esos guantes deberán ser dedicados exclusivamente para limpiar superficies de COVID-19 (para evitar contaminación cruzada). Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes.

Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o jabón y agua antes de desinfectar.

Para desinfectar puede utilizar una mezcla de cloro diluido, soluciones con un mínimo de 70% de alcohol, y la mayoría de desinfectantes.

CLORO DILUIDO: Se puede utilizar si es apropiado para la superficie. Tome en cuenta las instrucciones del fabricante y asegúrese que hay suficiente ventilación.

Asegúrese que el cloro no está vencido. No mezcle el cloro con amoniaco ni otro limpiador. El cloro no expirado es efectivo si se diluye de manera apropiada.

Esta solución de cloro debe contener las siguientes proporciones:

• 5 cucharadas (1/3 taza) de cloro por galón (4.54 litros) de agua o 4 cucharaditas por cuarto de galón (1.13 litros) de agua.

Para las superficies porosas como alfombras y cortinas, remueva cualquier contaminación visible con los limpiadores apropiados para estas superficies. Luego de limpiar, lave estos artículos. Si es posible, hágalo en una lavadora con agua tibia caliente séquelos completamente.

Limpieza y Desinfección

En los cuartos y baños dedicados a personas enfermas, considere reducir la limpieza a cuando sea estrictamente necesaria para evitar contacto innecesario con la persona enferma.

En la medida de lo posible, la persona enferma debería quedarse en un cuarto específico y lejos de otras personas en su hogar.

La persona enferma debería tener su propia reserva de pañuelos desechables, papel toalla, limpiadores y desinfectantes.

Si su hogar no tiene un baño separado, el baño debería ser limpiado y desinfectado después de cada vez que la persona infectada lo use.

