Michelle Obama ofrecerá una charla en el Auditorio Nacional

La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, llegará por segunda ocasión a México para participar en una conversación moderada de preguntas y respuestas el próximo lunes 13 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Las entradas para escuchar a Michelle Obama tendrán un costo y habrá una sección de entradas VIP, las cuales incluyen un Meet & Greet con la autora de Becoming.

Esta no es la primera vez en que Michelle Obama viene a México, en el 2010 lo visitó cuando aún no era la primera dama de los Estados Unidos. En aquella ocasión, ofreció una charla en la Universidad Iberoamericana y visitó el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahora, su regreso, también lo hace sin ser primera dama más bien como una de las figuras más influyentes y autora de su libro de memorias Becoming, el cual vendió más copias que cualquier otro libro publicado en los Estados Unidos en 2018. Sí, solo en 15 días, su libro llegó al puesto número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times.

