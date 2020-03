Frank Di explora una beta vernácula

Magdiel Torres

El cantante Frank Di se puso frente al mariachi para interpretar la canción ‘La última gota’, un tema de su autoría, en colaboración con Juan Carlos Muñiz y su productor Andrés ‘Chano’ Guardado, sin perder su estilo pop. Sobre este tema y su carrera, el cantante habló con este medio.

Yo tenía dos años que no sacaba música nueva, no había entrado a un estudio, no me había puesto a escribir, no tenía la creatividad suficiente para sacar música nueva. Entonces, tengo la oportunidad de entrar en un estudio de grabación y me dan chance de decir lo que quiero cantar. En menos de tres horas ya teníamos la canción, que es un éxito y que gusta mucho. La gente la está aceptando increíble”, explica.