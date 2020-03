Barbie lanza colección especial inspirada en deportistas

Barbie ha lanzado una colección de muñecas deportistas y campeonas con motivo del próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer. Pretende así homenajear a la mujer en el deporte y a la vez educar a los niños mientras juegan.

A Barbie siempre se le criticó porque sus muñecas, esbeltas y espléndidas, daban una imagen irreal y estereotipada de la mujer y la encasillaban en un modelo machista y retrógrado.

Por ello, y también en parte porque las ventas se estancaron, la marca, que cumple ahora 60 años, cambió hace unos años sus colecciones y en 2016 empezó a introducir perfiles físicos más cercanos a la realidad: barbies altas, rellenitas, bajitas o con curvas.

Después la juguetera lanzó otros modelos de muñecas líderes y ejecutivas. Presentaron su Barbie presidenta y vicepresidenta, con el objetivo de «ahondar en el debate sobre el liderazgo femenino», y lanzaron otra muñeca «desarrolladora de videojuegos», que viste pantalón y deportivas, en lugar de minifalda y tacones.

Ahora, para celebrar el 8 de marzo, lanzan una colección inspirada en deportistas reales, que serán las role models de la marca en 2020. Todas son mujeres que han despuntado en sus respectivas disciplinas y son «han sido seleccionadas por sus impresionantes logros en el mundo del deporte».

Entre las seleccionadas están la kitesurfista Gisela Pulido, premiada por Guinness World Records como la campeona mundial de Kitesurf más joven de la historia; la futbolista Amanda Sampedro, capitana del Atlético de Madrid y de la selección femenina de fútbol; y la atleta Ana Peleteiro, plusmarquista nacional en la modalidad de triple salto y campeona de Europa en su especialidad.

