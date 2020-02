Ambrossio presenta ‘Naranja de sangre’ en el MACQ

La exhibición de Ambrossio es un compendio de al menos 30 piezas, de un trabajo de 250 obras y de cinco años de labor en diversos viajes por países nórdicos

Magdiel Torres

‘Naranja de sangre’, de Liza Ambrossio, es una muestra fotográfica que se exhibirá en el marco del Encuentro Fotográfico Queretano ‘Enfoque 2020’, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), y que se inaugurará hoy a las 20:00 en dicho espacio cultural. Sobre la propuesta de esta muestra, su creadora, Liza Ambrossio, habló para este medio.

Es un trabajo desarrollado durante los últimos cuatro o cinco años de mi vida, que es cuando me decido exiliar de México. Cuando me voy del país me voy peleada, enojada, por muchas situaciones familiares que iniciaron un proyecto más largo que también tuvo muchísimo éxito llamado ‘La ira de la devoción’”.

En este autoexilio, explicó la creadora, la llevó más allá de la cultura hispana, pues viviendo en España se sentía aún muy cercana a México, así que decidió explorar los países nórdicos como Islandia, Dinamarca, Noruega, entre otros. “Me voy justo para buscar mi propia voz, la autenticidad de mi locura, de mis emociones.

Y en esa búsqueda individual me encuentro con algo muy global: que todos los seres humanos, sin importar nuestra cultura, tenemos la misma necesidad de sensaciones potentes como el amor, la pasión, la locura y la sexualidad.”

‘Naranja de sangre’ es un proyecto que abarca una producción de casi 250 fotografías que integrarán un libro, pero lo que el espectador observará en el Museo de Arte Contemporáneo a partir del 26 de febrero, será una selección de aproximadamente 30 piezas. “Hay un momento ante que me rindo ante la idea de la exposición. Para mí es una de las mejores exposiciones que he hecho porque tiene una propuesta de foto escultura”, señala.

La propuesta de Ambrossio es el rompimiento. “A mí no me gusta que me digan que soy fotógrafa, porque no soy fotógrafa, soy una artista que trabaja con muchos medios. Aquí yo rompo la imagen, va al suelo y tiene una relación simbólica con la locura y la necesidad de reestructurarnos, de romper con nuestro pasado”.

Ambrossio define su trabajo como visceral. En ‘Naranja de sangre’ el observador podrá descubrir personajes aparentemente ingenuos, escenarios propios de Europa del norte, elementos que parecen ser fragmentos de rompecabezas que crean atmósferas que rompen con la cotidianidad. Los niños, por ejemplo, aparecen en un cariz siniestro: “Los niños en mi trabajo son la bienvenida al infierno.”, explicó la artista.