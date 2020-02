Redacción

¿Porqué todos amamos a Larry Tesler?

Larry Tesler nació en Nueva York en 1945, estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford y luego de graduarse incursionó en la investigación de inteligencia artificial.

En 1973 se convirtió en miembro del personal de investigación en el famoso Centro de Investigación Palo Alto (PARC) de Xerox, donde durante siete años, desarrolló una interfaz gráfica de usuario con un mouse que ahora todos damos por sentado.

Tesler trabajó con Tim Mott para crear un procesador de textos llamado Gypsy el cual es conocido por acuñar los términos “cut, copy and paste”.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020