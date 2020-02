Escritores deben hacer frente a la crisis en México: Francisco Haghenbeck

Redacción

Francisco Haghenbeck, autor de ‘El Diablo me Obligó’ y ‘Simpatía por el Diablo’ señala que frente a los casos de violencia y de crisis en México los artistas, incluidos escritores, deben levantar la voz con temas sobre la otredad para entender nuestro contexto social y poder resolverlo.

Me he preguntado cuál es el papel del artista en nuestra sociedad. Debemos señalar temas que importen, pero no sólo de política, también recalcando la búsqueda de identidad, la familia y la humanidad que estamos perdiendo, eso nos aqueja”, dijo el autor.