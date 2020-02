Burger King eliminará conservadores en la Whopper

La cadena de restaurantes Burger King mostrará fotos de su Whopper cubierta en moho en anuncios impresos y televisados en Europa y Estados Unidos. Su mensaje: que Burger King eliminará los conservadores artificiales de su famosa hamburguesa.

La empresa con sede en Miami, Florida, dijo que eliminó los conservadores artificiales de la Whopper en varios países europeos _entre ellos Francia, Suecia y España_ y en aproximadamente 400 de sus 7.346 restaurantes en Estados Unidos. Este año planea quitar los conservadores de las Whopper servidas en todos los restaurantes.

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY

— Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020