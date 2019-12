Giovanna Cancino

‘Querida’ una comunidad que impulsa a mexicanas al emprendimiento, se trata de una agenda que permite la conectividad con contenidos enfocados a mujeres soñadoras.

Para quienes han emprendido algún negocio luego de dedicarse por años a trabajar en una empresa, conocen el compromiso y dedicación que se requieren para tomar ese riesgo. Eso fue lo que hizo Ana Cristina Alemán López, quien después de establecer dos negocios y verse obligada a cerrarlos, encontró en la marca ‘Querida’ el barco que necesitaba para navegar hacia su sueño: emprender en algo que le gustara y ayudar a otras mujeres.

Luego de cerrar mis negocios y dedicarme solo al hogar, fue un cambio muy fuerte para mí, porque dejé de trabajar. Entonces, en mi búsqueda de encontrarme de nuevo comencé a ver con que podría nutrir mi alma y mi tiempo y enfocarme en el ‘¿ahora qué sigue?’. Sabía que tenía que ser algo que me gustara mucho y me hiciera sentir bien. Descubrí que quería ayudar a mujeres hasta que encontré ‘Querida’ a través del ‘podcasts’ y me enamoré. Envié un correo y ahora soy la embajadora de la marca en Querétaro”, destacó Alemán López.