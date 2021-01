Aspectos a considerar para heredar bitcoins

Un factor a tener presente al heredar, es que primero prevalecen las leyes del país

donde se resida antes que las del sistema bitcoin

Ya quedó atrás la época en la que solo se heredaban terrenos, propiedades, joyas

y dinero en efectivo. Actualmente los bitcoins también se pueden heredar, tal y

como debe ser, debido a que son parte de los activos financieros que posee la

persona.

El problema es que por los momentos la metodología para heredar es un poco

compleja. Es decir, el que vaya a heredar debe declarar que deja cierta cantidad a

tal persona, en caso de que fallezca, lo cual queda a la vista de todos. Sin

mencionar los innumerables riesgos que eso representa para la seguridad.

La idea es que los nuevos servicios ofrezcan varias herramientas que sean

amigables con las personas, de forma que quien vaya a dejar un patrimonio, se

sienta seguro de que el heredero lo va a recibir de forma íntegra.

Un factor a tener presente al heredar, es que primero prevalecen las leyes del país

donde se resida antes que las del sistema bitcoin. Es importante recordar esto,

porque en algunas naciones es necesario que gran parte de la herencia recaiga

sobre los familiares directos. Así que impide dejar dinero a terceros con los que no

haya vínculos de sangre, a menos que sea una parte muy pequeña.

Lo recomendable es asesorarse con un abogado, para poder entender mejor la

burocracia y el sistema legislativo del país donde se tengan los activos.

También es necesario acotar, que no todas las monedas virtuales son

“heredables”, es decir, el crédito a favor que se tenga en un videojuego, no se

puede dejar a cargo de terceros al fallecer. Vale decir que en algunos juegos ese

dinero no tiene ninguna funcionalidad en el mundo real, debido a que solo sirve en

el entorno del videojuego (para comprar accesorios, muñecos virtuales, etc.)

Ahora bien, el bitcoin sí tiene valor en el mercado, y se usa en transacciones

reales por todo el mundo. Muchos disfrutan de sus ventajas, ya que viven el

bitcoin lifestyle de hoy en día.

Retomando el tema de las herencias, los que estén interesados en reclamar

recursos financieros de alguien que vaya a fallecer, deben investigar si existen

billeteras digitales de bitcoins a nombre de la persona. Actualmente no hay

ninguna obligación de revelar la existencia de bitcoins, cuando se tramita una

herencia.

Para conocer más de cómo funciona el bitcoin, se puede revisar este escrito que

contiene información útil.

Un aspecto a considerar con las herencias de bitcoins, es dejar anotado en un

lugar seguro las contraseñas. Si bien esto no se acostumbra a hacer con las

claves, sino que se memorizan, en este caso no es posible, porque cuando la

persona muera, no podrá decirles la contraseña a sus herederos.

Esa información de acceso debe quedar clara en un documento notariado,

preferiblemente anexo a la documentación propia de la herencia o testamento.

Claro está, hay que estar muy seguro de que los trabajadores públicos que

manejan esos documentos, no van a revisar los detalles para usar la clave.

Existen diferentes compañías que se encargan de transferir dinero heredado a

quien deba recibirlo, es decir, a las personas señaladas en el testamento. Algunas

tienen una política estricta al respecto, otras son más flexibles y permiten que el

usuario decida que se va a hacer. Pero en líneas generales pueden pedir cierta

documentación, por lo delicado del tema.

Para finalizar, queda claro que los bitcoins también forman parte de la economía

familiar, por lo que no solo se restringe al espectro empresarial. Lo cual es una

buena noticia para las personas que hayan comprado bitcoins, deseen proteger

sus recursos y quieran dejárselo a sus seres queridos. Solo queda por ver los

avances del futuro en este tema.