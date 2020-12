China controla investigaciones sobre COVID: AP

AP

En lo profundo de los exuberantes valles del sur de China se encuentra la entrada al pozo de una mina que alguna vez albergó murciélagos con el pariente más cercano conocido al virus que causa el COVID-19. El área es de gran interés porque puede contener pistas sobre los orígenes del coronavirus que ha matado a más de 1,7 millones de personas en todo el mundo, pero por ahora sólo se un agujero negro sin información debido a la sensibilidad política.

A un equipo de investigación de murciélagos que visitó recientemente le confiscaron sus muestras, dijeron dos personas con conocimiento del asunto. Policías vestidos de civil en varios autos siguieron a un equipo de periodistas de The Associated Press y les bloquearon el acceso a los sitios a fines de noviembre.

