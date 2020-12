Nico McNulty se internacionaliza

El músico queretano aprovechó este tiempo de pandemia para promocionar su imagen más allá de las fronteras nacionales

Magdiel Torres

El músico queretano Nico McNulty llevó su música a 90 países gracias a la promoción de su imagen en las redes sociales. No se lo esperaba, pero la reclusión debido a la pandemia lo llevó a realizar el giro hacia lo virtual.

Por otro lado, también aprovechó para cortarse el cabello. Esto no es un asunto banal cuando duró dos años dejándolo crecer con la intención de donarlo por una noble causa. El músico participó en la iniciativa ‘Dona tu cabello, dona esperanza’ impulsado por Scouts México y que abarca 26 estados de la República.

No fue para McNulty una tarea fácil. “Hubo muchos momentos en donde me lo quería cortar. Se me enredaba, había que cuidarlo con acondicionador, fue un poco complicado porque me gusta tener el cabello corto, pero sabiendo que lo hice por ese fin, incluso lo cuidé”, explicó.

Por otro lado, invirtió su tiempo para promocionar su trabajo como músico y aunque señala que le ha ido muy bien en las redes, aclara que no puede decir que le haya ido bien este año, pues privilegia los trabajos en vivo.

Nico McNulty explicó que había ideado este año que recién concluye para promocionarse de manera presencial. “Mis planes eran hacer más eventos y sí fue diferente porque es otra cosa que nada más que te escuchen por internet”, señaló.

Durante este año de pandemia, el músico desempolvó viejos proyectos, hizo nueva música, alcanzó un éxito que no espera en las redes sociales y prepara ya un nuevo material.