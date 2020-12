Interiores de película

El escenario en de una producción es tan importante que sus escritores lo consideran un elemento más en la trama

Excell Erre / Ópera Rhagàntia

¿Alguna vez, viendo una película, te has enamorado de la escenografía, del set, de sus espacios interiores, de las atmósferas que evoca, sus colores y su estilo, las luces y la manera con la que se orquestó cada detalle?

El escenario de una película es tan importante, que a menudo sus escritores de manera intrínseca lo consideran un elemento más de la trama. Rememora un contexto, un tiempo, una cultura.

El diseño y la decoración agregan valor a la narrativa y generan sensaciones específicas, nos sumergen como espectadores en un universo que es parte integral de la historia.

Aquí, algunas de mis recomendaciones de películas destacables por su interiorismo, para deleitarte e inspirarte:

‘SUSPIRIA’ (1977): Colores brillantes, primarios y Art Nouveau.

‘SEX AND THE CITY 2’ (2010): El interiorismo de ‘Sex and the City 2’ destaca tanto como la ropa y los accesorios que lucen las protagonistas.

‘STUPID, CRAZY, LOVE’ (2011): Loft, el aspecto estético es una mezcla perfecta entre un estilo chic y un espíritu más contemporáneo.

‘CALL ME BY YOUR NAME’ (2017): Como congelado en el tiempo, la elegancia de los muebles, los frescos en los techos y paredes, los cuadros antiguos, todo es perfectamente elegante.

‘PARASITE’ (2019): En la casa principal, imagen perfecta del estilo moderno y el minimalismo. Ventanales de piso a techo, la decoración se destaca con muebles sofisticados y tonos neutros.

A veces, para que una película sea estupenda, solo necesita verse bien.