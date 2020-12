Robert Downey Jr. podría tener nuevo contrato con Marvel

Según informes de We Got This Covered, el actor aparecería en la serie ‘Ironheart’

Redacción

Aunque el trabajo de Robert Downey Jr. como Iron Man culminó con la cinta de ‘Endgame’, la sombra de Tony Stark sigue estando presente y eso apunta a que el actor renovó su contrato para un futuro proyecto.

Según informes de We Got This Covered, Robert Downey Jr. ha firmado un nuevo contrato con Marvel y aparecería en la serie ‘Ironheart’.