Eliasib David integra el esoterismo en sus obras literarias

El joven escritor ha publicado cuatro libros en los que propone otro tipo de ver las propuestas mágicas y esotéricas

Magdiel Torres

Eliasib David es un autor muy joven, pero el queretano tiene ya cuatro libros publicados y prepara el quinto. Los temas que ha abordado son los de la numerología, la astrología y el esoterismo en general, pero desde una visión didáctica y de difusión.

En entrevista, David relata que su padre fue el escritor Demetrio David Meunier, quien tiene libros como ‘De la soledad al infinito’, entre otros títulos publicados en su momento por la editorial Diana. De alguna manera este fue el camino elegido por Eliasib.

“Cada ser humano no solo se puede entender desde lo psicológico o social. Yo procuro en mis libros explicar por qué es importante ver al ser humano como un todo. La psique es compleja y nuestras emociones son complejas”, explica el autor.

Los libros que ha escrito Eliasib David son ‘Mensajes hacia el espejo’, ‘Numerogenética. Guía para padres y docentes’, ‘Configuración astral’ y ‘Conocimientos para la nueva era’. En todos ellos ha procurado compartir el conocimiento esotérico a las personas que no son propiamente versadas en el tema.

“’Configuración Astral’ trata de acercar a la persona promedio hacia la idea de que la astrología no tiene que ver con horóscopos y esas cosas. Trato de objetivar el reconocimiento para que haya autoconocimiento”, dice sobre un título en particular, como ejemplo.

Para el autor es importante enseñar, antes que nada, que el conocimiento conocido como esotérico no es uno totalizador o totalizante. “Siempre invito a la persona a no definirse de acuerdo a un número, no definirse de acuerdo a un signo, a no limitarse”.

Los conocimientos adquiridos a través de técnicas como la numerología o la astrología son tan solo complementarios en el ejercicio del autoconocimiento. Estas herramientas, señala, sirven para entender mejor la naturaleza del ser humano, pero no la determinan o la delimitan.

El autor narró que su padre empezó a indagar sobre estos conocimientos cuando perdió a su hijo en un accidente automovilístico, el hermano mayor de Eliasib, y desde entonces pudo acceder a premisas que ahora el joven queretano también indaga.

A la muerte de su padre ideó su más reciente libro ‘Conocimientos para la nueva era’ que, dice, es el texto que más le ha gustado y en donde habla ya de ciertas vivencias personales. Actualmente prepara un libro que titulará ‘Yo soy Lan’, en donde habrá elementos de ficción.