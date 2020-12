Colegio Electoral lo hace oficial: Biden ganó, Trump perdió

AP

El Colegio Electoral nombró oficialmente a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, dándole una sólida mayoría electoral de 306 votos y confirmando su victoria en los comicios del mes pasado. La elección por estados cobró una importancia adicional este año ante el rechazo del presidente Donald Trump de aceptar su derrota.

En algunos estados se reforzó la seguridad mientras los votantes se reunían para emitir su voto con boletas de papel, portando mascarillas y cumpliendo las medidas de distanciamiento social y otras precauciones implementadas por el coronavirus. Los resultados serán enviados a Washington y contados el 6 de enero en una sesión conjunta del Congreso que presidirá el vicepresidente Mike Pence.

A pesar de todas las afirmaciones sin fundamento de Trump sobre fraude, hubo poco suspenso y ningún cambio luego de que se adjudicaron los votos electorales respectivos a Biden y Trump.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.

And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.

Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020