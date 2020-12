Podcasting, un terreno poco explorado en México

En 2020, un 57 por ciento de la población mexicana ha escuchado algún podcast

Juan Carlos Machorro

El brío y ánimo con el que varias industrias se desarrollaban en México fue detenido de golpe por la emergencia sanitaria desde el primer trimestre de este año, para otras significó adaptarse a los cambios para abrirse a nuevas oportunidades, en contraste, otras han mostrado un crecimiento constante en el país, como es el caso del podcasting.

Al respecto, Diego Bolaños, director de Contenido para Acast en México, destacó que el podcast es un formato que llegó para quedarse, principalmente porque en México y algunos otros países de habla hispana van un poco atrás a otros mercados, entre ellos el de Estados Unidos y Europa.

En el 2019, la agencia Reuters evidenció un crecimiento de un 32% en la producción y consumo de podcasts a nivel mundial. Ya para el año 2020, el impulso del podcasting latinoamericano se asemeja a crecido arriba del año pasado, pero aún no se recopilan las cifras finales.

“Este es un formato que se remedia del radio, pero tiene vida propia y seguirá dando de qué hablar, nos dará aprendizaje y entretenimiento por muchos años. Todos los creadores de contenido independientes en México, los que tengan ganas de decir algo o habilidades de comunicar, lo tienen que aprovechar porque a diferencia de otros mercados, somos uno que premia muchísimo el contenido generado por usuarios, en comparación con otros, como Francia, donde los mayores jugadores son medios de comunicación”, mencionó.

El podcasting además de satisfacer una necesidad de contenidos para las audiencias, ya sea de entretenimiento, aprendizaje, cultura, salud, entre otros, también puede ser una fuente de ingresos y de negocio.

Parte de la popularidad del podcasting se debe a su accesibilidad en relación a otros medios de difusión, ya que para producir un podcast no hay necesidad de un estudio de grabación o de equipo de alta gama. Muchos podcasters iniciaron su faena con su propio smartphone.

En este aspecto, Ávila destacó que la mayoría de los creadores, y no nada más en podcasts, sino en redes sociales y en muchas otras plataformas, pueden generar buenas audiencias, pero si no son capaces de monetizar para pagar los costos de distribución y producción del contenido, no es viable con el tiempo.

“Quizá no siempre es el vehículo para generar dinero, aunque sí para hacer crecer otro negocio que se tenga, el reto es capitalizarlos de alguna manera, según el target, el podcast ayudará a generar mayor flujo comercial”, señaló Gerónimo Ávila, director del sistema Sonoro. Además, añadió que los podcasters que desean monetizar sus contenidos deben ponerse en los zapatos de los escuchas y entender por qué estarían dispuestos a pagar a través de Patreon o algún otro medio.

Acast detalla que en México, tan sólo durante el primer mes del 2020, el 57 por ciento de la población mexicana escuchó algún podcast, lo cual, brinda una gran posibilidad de negocio para emprendedores e inversionistas.

Aunado a esto, Acast anunció una alianza con Patreon para impulsar a los podcasters y las escuchas de podcasts en todo el mundo, permitiendo a los podcasters administrar y distribuir contenido gratuito y exclusivo, a través de un solo panel impulsado por Acast dentro de la plataforma de Patreon, lo cual busca alentar a los escuchas a convertirse en mecenas para recibir episodios exclusivos en la plataforma.