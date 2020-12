Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio

Redacción

La Comisión de Competencia de Estados Unidos (FTC) y fiscales que representan a 48 estados y territorios del país presentaron una demanda contra Facebook alegando que el gigante de las redes sociales abusó de su posición dominante con sus grandes adquisiciones para neutralizar a la competencia.

FTC has prepared Q&As to address FAQs about the Facebook case: https://t.co/lcYi2smhQ9 11/12

— FTC (@FTC) December 9, 2020