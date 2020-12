Recomiendan especialistas no frenar ilusión de la Navidad en los niños

Juan Hernández

La mayoría de los niños están muy ilusionados por la llegada de las fiestas decembrinas, independientemente, de la manera en que sus familias están afrontando la crisis sanitaria en México o que hayan tenido la lamentable pérdida de un ser querido por la COVID-19, afirmó comentó la directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI), Claudia Sotelo Arias.

“Son conscientes de que será una Navidad diferente. Saben que no podrán reunirse con todos sus seres queridos, y que hay grandes posibilidades de que no puedan salir de vacaciones. También asimilan que Santa Claus o los Reyes Magos, a lo mejor no podrán ser tan generosos como en otros años; a pesar de ello, la mayoría de ellos están ilusionados y cuentan los días para llegada de la Navidad”, comentó la psicóloga.