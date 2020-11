Rayden le canta al baile como expresión universal

El cantante español estrena un nuevo sencillo ‘Lo Bailao’ que contrasta temáticamente con ‘El mejor de tus errores’ su sencillo inmediatamente anterior

Magdiel Torres

Con el tema ‘Lo bailao’ el cantante español Rayden ofrece un poco más del disco por venir ‘Homónimo’. Sobre este nuevo material y el contraste con temas anteriores habló el artista en entrevista.

Antes que saliera ‘Lo bailado’ Rayden había lanzado la canción ‘El mejor de tus errores’ en colaboración con Alice Wonder. Un tema romántico que toca el concepto de las decepciones amorosas. Por eso, esta nueva canción, viene a dar un giro de tuerca a la propuesta de Rayden.

“Queríamos mostrar la otra cara de la moneda. Yo cuando me fijo en la sociedad creo que una de las cosas que más iguala, las cosas que nos hacen iguales, es el baile. Cuando alguien baila no hay diferencias entre sexo, nacionalidad, estatus social, poder adquisitivo. Es una de las variantes del arte más inclusivas que hay. Quería reflejar eso, la vida te puede quitar de todo menos la esencia, eso no te lo pueden quitar, aunque veces tengas que perder todo para darte cuenta”, explica el cantante.

Este nuevo disco, ‘Homónimo’, saldrá en marzo y por ahora ya se pueden escuchar en todas las plataformas los temas ‘Lo bailao’ y ‘El mejor de tus errores’. Sobre esta última composición, Rayden expresa que también se trata de una visión particular de las rupturas amorosas.

“El mejor de tus errores, con Alice Wonder, deja de romantizar el amor. Le queremos dar un poder que no tiene, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo consigue cuando no es así”, señala. El cantante agregó que en la historia de las canciones románticas parece que el intérprete es la víctima cuando en realidad es más complejo que eso y no hay víctimas ni victimarios.

Sobre la elección de temas temáticamente disímiles, el cantautor señaló que es una forma de llevar a sus escuchas hacia el disco, contarles a su manera cómo pueden ingresar a él a través de estos adelantos. ‘Homónimo’ cierra una trilogía discográfica del autor y espera que sea un disco que agrade a propis y a extraños.