Llevan el teatro infantil a través del ‘streaming’

Este sector del público había sido el gran ausente de las propuestas escénicas en línea

Magdiel Torres

La compañía de teatro Actlink, conformada por Carmen Sarahí, Luz Edith Rojas, Cristina León y Jorge Aranda, presentará el espectáculo ‘Entre princesas, abejas y robots’, en línea. Sobre este montaje, Carmen Sarahí dijo en entrevista para este medio que se pensó en un público que hasta el momento no se había tomado mucho en cuenta.

El espectáculo ‘Entre princesas, abejas y robots’ está compuesto por tres obras en formato breve ‘El cuento sin príncipes’, de Joserra Zúñiga; ‘Valentina la grande’, de Reynolds Robledo y ‘Mi amigo Robot’, de Beto Rojas.

“La idea surgió de ver que se estaba transmitiendo mucho contenido de teatro y no había nada para los niños. No había contenido nuevo para los niños, que son los grandes guerreros de este tiempo y queríamos hacer algo para ellos. Por eso nos pusimos a trabajar sobre ellos”, explica la actriz Carmen Sarahí.

Las historias que se escenificarán este 28 de noviembre son breves relatos de una duración que oscila entre 10 y 15 minutos. Sarahí señaló que la intención es mantener al público infantil cautivo, por lo que pensaron en estas obras de corta duración para no perder su atención.

Por otro lado, las piezas fueron elegidas pensando en los tiempos de reflexión que la pandemia ha traído consigo. Por lo tanto, se privilegiaron las piezas escénicas que arrojaran un mensaje.

“Nos pusimos a buscar historias que más allá de que fueran entretenidas tuvieran algo positivo que decir a los niños. También a la gente que la estuviera viendo, porque cuando trabajas para niños también trabajas para los papás. Las historias son cortas, de 10, 15 minutos, pensadas para entretenerlos y que puedan tener una discusión con los papás”, dijo.

Trabajar para niños no es lo mismo que para otros públicos, pero en tanto a los aspectos técnicos se refiere, la compañía ha tenido que sortear los mismos problemas que las funciones vía ‘streaming’. Además, no se apartan del dilema sobre si lo que se ofrece en línea no es en realidad teatro. Sin embargo, hoy por hoy es lo que hay y esta oferta diversifica las opciones para el público infantil, explicó Sarahí.

La cita de la producción de Patricia Villegas y Jorge GonzVille es en la dirección: lateatreria.boletosenlinea.events/.