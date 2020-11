Vacuna de AstraZeneca con efectividad del 70% ante COVID-19

Los datos provisionales sugieren una protección del 70%, pero los investigadores dicen que la cifra puede llegar al 90% si se ajusta la dosis.

Los resultados se verán como un triunfo, pero vendrán después de que las vacunas Pfizer y Moderna mostraran una protección del 95%.

To all the #COVID19 vaccine clinical trial participants, scientists and clinicians – we thank you. As a result of your involvement, we are progressing at pace, learning more about this virus and what needs to be done to help end the pandemic. pic.twitter.com/zw1SriGdye

— AstraZeneca (@AstraZeneca) November 23, 2020