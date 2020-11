Clint Eastwood no testificará en juicio contra islamita

El abogado del acusado solicitó que Eastwood fuera llamado como testigo al creer que él podría “dar algunas luces” sobre la autenticidad de las escenas mostradas en su película

Un tribunal en Francia dictaminó que el actor Clint Eastwood no podrá testificar en el juicio a un presunto islamista armado que intentaba realizar un ataque en un tren de alta velocidad.

Ayoub el Khazzani disparó en un tren Thalys que recorría el norte de Europa en 2015 y su juicio comenzó el lunes. El caso fue retomado por el director para llevarla al cine.

El abogado del acusado solicitó que Eastwood fuera llamado como testigo al creer que él podría “dar algunas luces” sobre la autenticidad de las escenas mostradas en su película, misma que está basada en el libro escrito por soldados titulado ‘The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes’.

El abogado alega que su cliente decidió no realizar el ataque en el último minuto; sin embargo, la cinta no muestra el cambio de parecer. Por lo tanto, temía que esa situación pudiera influir en la opinión de la gente.

Los fiscales se opusieron a la solicitud pues Eastwood no presenció el incidente.

Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, los jóvenes estadounidenses que inmovilizaron a Khazzani, testificarán mañana y el viernes.

Con información de Excelsior.