Jhay Cortez celebra a Kobe Bryant en nueva canción

Su más reciente sencillo se titula ‘Kobe en LA’, pues dice que en su natal Puerto Rico lo quieren como a Kobe en Los Ángeles

AP

El artista urbano nominado al Latin Grammy Jhay Cortez dice que no le gusta mucho el deporte, pero celebra la “mentalidad mamba” del fallecido Kobe Bryant.

Su más reciente sencillo se titula ‘Kobe en LA’, pues dice que en su natal Puerto Rico lo quieren como a Kobe en Los Ángeles, donde multitudes se agruparon para despedir al astro de los Lakers fallecido en enero en un accidente aéreo. Cortez dijo que lo que más admiraba del basquetbolista era su impulso para ganar.

“No soy muy, muy fanático del deporte, pero sí soy fanático de los legados y de lo que dejan las personas que de verdad hicieron algo por lo que sea que ellos amaron, y Kobe Bryant era una de esas personas”, dijo en una entrevista reciente desde Miami. “No sólo su legado sino su mentalidad, ‘mamba mentality’”, agregó.

Cortez anhela llevarse el jueves el Latin Grammy, un premio por el que compite por primera vez como cantante por ‘Medusa’ con Anuel AA y J Balvin, en la categoría de mejor canción de rap/hip hop. Anteriormente había estado postulado como compositor.

El intérprete de ‘Easy’ y ‘No me conoce’ destacó que ‘Medusa’, cuyo título hace referencia al logotipo de Versace, es un tema de trap.

“¿Quién iba a pensar hace tres años que una canción de trap iba a estar nominada a unos Grammy?”, dijo. “(Estoy) súper agradecido que la gente está tomando en cuenta el trabajo que uno le pone en la producción, en la mezcla, en los coros, no importa qué género sea”.

Cortez también está nominado como compositor de ‘Adicto’, interpretada por Tainy, Anuel AA y Ozuna, en la categoría de mejor canción urbana. El tema lo escribió con Tainy, a quien llamó “mi hermano, un productor que respeto y amo mucho”.

En cuanto a ‘Kobe en LA’, el video fue filmado en Los Ángeles con una vibra muy urbana entre elevadores industriales, una canasta de baloncesto en llamas y chicas con overoles rojos. Cortez lleva estampadas caras felices en el pelo. El tema lo interpreta en solitario y formará parte de su segundo álbum de estudio, ‘Timelezz’, de próximo lanzamiento.

El video comienza con una breve intro titulada ‘El precio de la fama’ a la que sigue ‘Kobe en LA’. Jhay dijo que quiso unir ambas canciones de su próximo álbum en un mismo proyecto visual.

“Con este (disco) me di a la tarea de darle a la gente un Jhay Cortez más puro, encontrarme más como artista y no lo digo en cuestión de cantar sino de hacer arte y eso es a lo que me estoy dedicando, este video es arte”, dijo.

Actualmente tiene otro tema en los primeros lugares de las listas de popularidad, ‘Dákiti’ con Bad Bunny, cuyo video también se filmó en Los Ángeles. Cortez dijo que con este tema quería hacer un “palo global” que le gustara a gente de todas las edades.