Cuarón y Del Toro fuera de la vida cinematográfica

Redacción

Los fanáticos del cine podrán adentrarse en la intimidad de dos de los cineastas mexicanos más importantes: Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Esto a través de una charla con duración de una hora y 46 minutos que mantuvieron para rememorar diversos momentos de su vida, hablar de sus pasiones, inquietudes y también de sus preocupaciones.

El inicio de la conversación fue profesional, pues compartieron detalles sobre su oficio como cineastas y la evolución de sus narrativas. Después dejaron ver esa intimidad que compartes dos amigos que coincidieron en el mundo del cine con ‘La hora marcada’ (1988).

“La generación joven es la que constantemente está en mi cabeza, todo el tiempo. Qué difícil es ser joven ahorita y me da cierto confort estar gordo, viejo y canosón porque digo: ‘qué bueno que me tocó algo diferente’ porque esto que estamos viviendo es muy difícil para mí. Hay un clima muy de miedo en todos los ámbitos y hay una idea de que la narrativa tiene que servir, no representar, una ideología y el error es que la ideología termina no representando a nadie”, comentó Del Toro.