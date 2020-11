Selena Gomez, en la piel de una alpinista

La actriz contará la historia de Silvia Vásquez-Lavado, la primera peruana en escalar las Siete Cumbres del mundo

Selena Gomez se meterá en la piel de Silvia Vásquez-Lavado, alpinista y activista de género que se convirtió en la primera peruana en escalar las Siete Cumbres del mundo.

La historia de Vásquez-Lavado será plasmada en la cinta ‘In The Shadow of the Mountain’. Asimismo, la peruana contará su historia en la biografía que llevará el mismo nombre y que verá la luz en febrero de 2022.

Según opiniones difundidas en el portal de LA Times, la alpinista quedó satisfecha con la elección de Gomez para interpretarla; sin embargo, la actriz no corrió con la misma suerte por parte de los cibernautas que se mostraron inconformes con ello.

LA HISTORIA DE UNA GUERRERA

Silvia Vásquez-Lavado nació en Lima el 6 de septiembre de 1974. Ahora, vive en San Francisco donde se desempeña como activista de género.

En 2006 ascendió su primera cumbre, el Kilimanjaro, en Tanzania como una forma de terapia en la que buscaba la protección de la montaña para desaparecer el trauma que le dejó un abuso sexual sufrido de niña.

Con información de Excelsior.