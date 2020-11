Debi Nova rumbo al Grammy Latino

La artista recibió tres nominaciones por su producción ‘3:33’

Gonzalo Flores

El cielo queretano cautivó a la compositora costarricense Debi Nova desde la primera vez que visitó el estado. Ella solo espera que la pandemia termine para retomar los conciertos en directo y poder regresar al estado y al país para entregar su música.

Por ahora, está muy emocionada por ser incluida dentro del talento que se presentará en la entrega del Grammy Latino programada para el 19 de noviembre.

Aunque no puede dar mucho detalle, asegura que “será un gran número el que se prepara en conjunto con otros dos artistas”, comentó para AM de Querétaro desde su casa en Los Ángeles, California.

LAS NOMINACIONES

Gracias a su cuarta producción discográfica titulada ‘3:33’, Debi Nova recibió tres nominaciones al Grammy Latino en las categorías Mejor Canción Tropical con ‘Quédate’ junto a Pedro Capó; Mejor Álbum Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

“Me siento muy emocionada y agradecida porque este álbum se hizo con un equipo al que admiro y quiero mucho. La satisfacción más grande, es saber que hicimos trabajo con integridad, con musicalidad, con seriedad y sobre todo, con el corazón”, agregó.

Grabado en las afueras de Ciudad de México y bajo la producción de Juan Pablo Vega, ‘3:33’ conjunta 11 temas de la cantautora donde fusiona ritmos latinos tradicionales como el bolero, la bachata y el bossa con sonidos y ritmos como el trap, el hip hop y el R&B.

Su trabajo ya había sido considerado por la Academia. En 2014 la nominaron por primera vez al Grammy Latino por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su producción discográfica ‘Soy’, donde se incluyó su éxito ‘Por Última Vez’ junto a Franco de Vita.

Su segunda nominación llegó en 2017, en la categoría Mejor Álbum Cantautor por su trabajo ‘Gran Ciudad’. Sin embargo, destacó que no se trata de que un álbum sea mejor que otro, ya que este tipo de nominaciones no son lo que motiva la creación de discos, sino la ganas de compartir con las personas sus sentimientos a través de la música.

“Las nominaciones son muy subjetivas, creo que este álbum sí lo hice con mucha libertad creativa, como que entregué de lleno al trabajo sin pensar en el resultado y tal vez por eso es que hicimos un álbum honesto y que disfrutamos mucho”, añadió.

LA PANDEMIA Y LA INSPIRACIÓN

Consideró que los meses que han transcurrido de confinamiento en casa derivado de la pandemia por Covid-19, han sido de gran aprendizaje transformación y adaptación a las nuevas alternativas que ofrece la nueva normalidad, incluidos los conciertos ‘streaming’, como el que ella realizó el pasado 26 de julio.

“Personalmente ya pasó el momento de refunfuñar y ahora es adaptarse a lo que hay, ver cómo hacerlo como vamos a transformarnos y crecer, una lección muy bonita porque te hace quitarte el miedo y tener esa sensación de estar bien sea como sea y que salimos adelante”, comentó.

Debi Nova confesó que fue después de su concierto ‘streaming’ que comenzaron a fluir las ideas de nuevas composiciones.

“Los primeros meses no pude escribir nada, fueron difíciles para mi y no me vinieron canciones, pero fue en agosto que empezaron a llegar las ideas, entre agosto y septiembre escribí muchísimo así que ya hay un álbum por ahí cocinándose para 2021”, reveló.

CAUTIVADA POR EL CIELO QUERETANO

La cantautora y productora reconoció que México tiene un lugar especial en su corazón.

“Mi mamá vivió en México cuando yo estaba en el colegio por lo que pasé mucho tiempo de adolescente allá y tengo familia también, por lo que a través de los años he construido una comunidad hermosa de colegas y amigos, es un lugar increíble y este año me quedó ese viaje pendiente así que tengo muchas ganas de regresar”.

Querétaro también marcó a Debi Nova, pues recuerda con cariño las presentaciones que ha realizado en la entidad.