¿Es seguro utilizar sitios de citas?

Con la creciente popularidad de encontrar pareja en línea, muchos se preguntan si esto es seguro. Desafortunadamente, usar un sitio de citas en línea tiene ciertos riesgos, como usar cualquier red social. Sin embargo, vale la pena conocer para qué se debe estar preparado y a qué se debe prestar atención. Especialistas del sitio https://paraencontrarpareja.com/ compartieron estos secretos con nosotros:

1. Utiliza plataformas confiables

Las citas en línea como cualquier evento online pueden prestarse para buenas y malas intenciones. Sin embargo, estar seguro no es imposible y una de las forma de hacerlo es utilizando solo plataformas confiables que gocen de una buena reputación y calidad de servicio.

Estas webs prestan mucha atención a la seguridad y privacidad de los usuarios a través de políticas, encriptación de datos, verificación de información y otros métodos que buscan ofrecer un ambiente libre de peligro para que puedas hacer tus contactos libremente y sin correr riesgos.

¿Cómo conseguirlas? presta atención a las diferentes reviews disponibles en otras webs que analizan la calidad de los servicios, los pros, los contras y te dan una reseña de lo que son las páginas y cuáles son las más seguras. Siempre antes de decidirte por una página echa un vistazo a la valoración que le dan a la misma.

2. Mantén tu información personal en secreto

Este es uno de los aspectos más importantes. Nunca compartas información personal con las personas que conoces en sitios en línea. La mayoría de los problemas se originan a partir de demasiada información compartida. Por ello, di lo menos posible y mantén las cosas al margen, sobre a todo si aun no se conocen personalmente.

¿Que no debes compartir? Información sobre tu lugar de trabajo, sitio de residencia, lugares que frecuentan tu, tus amigos o familiares, datos de residencia o trabajo de familiares o amigos, DNI, cuentas bancarias, seguro social y otra información de carácter personal.

Puedes conversar sobre pasatiempos, deportes, etc. pero no decir donde frecuentas practicarlos, sobre tu profesión sin mencionar tu sitio de trabajo, tu familia y amigos sin dar datos de ningún tipo. Mantenerse privado es estar a salvo, si alguien muestra demasiado interés en tu información personal, ¡huye! seguro no se trata de nada bueno.

3. Confía pero verifica

No con todo esto te queremos decir que te vuelvas paranoico y no creas nada de lo que te dicen. Sin embargo, es importante que estés seguro antes de dar el siguiente pasos hacia una cita en persona. Por ello, verificar la información compartida por un usuario que te interese es importante, especialmente cuando no se escucha muy honesta y causa desconfianza, confía en tus instintos.

Antes de llevar las cosas más allá puedes hacer una búsqueda en Google, no se trata de acosar a la persona solo hazlo para asegurar que lo que te dice es veraz. Si puedes echa un vistazo a sus redes sociales y verifica si aparece información adicional y si concuerda con lo que conoces. Saca tus dotes de detective.

4. Al momento de la cita mantente alerta

Ya has verificado la información, todo se ve bien y decides dar el siguiente paso y llevar las cosas fuera de internet, no te confíes. Siempre mantente alerta, no es que estés en todo momento a la defensiva pero tampoco te relajes demasiado. Las personas pueden ser engañadas tanto en línea como fuera de ella por lo que de ti depende mantenerte seguro.

Elige un lugar público para la primera cita, preferiblemente que conozcas o frecuentes, siempre informa a alguien a dónde, a qué hora y con quién vas a salir y aproximadamente tu hora de regreso, busca verte en el lugar acordado y no compartir viaje, además mantente sobrio siempre.

No se trata de que estés paranoico o que no disfrutes la experiencia, diviértete, sin embargo es importante que tomes tus previsiones para así hacerlo sin riesgos.